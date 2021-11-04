相約疫後一起暢遊！ ITF旅展馬來西亞館「限量福袋」 價值2500只賣300元

【旅奇傳媒/編輯部報導】日前疫情趨緩，國人嚮往旅遊的心情開始蠢蠢欲動，想像著自己在沙灘上吃著道地的小吃，恨不得立馬坐上飛機出國去，目前台灣尚未開放團體旅遊，如果想要一解旅遊之情，11/5～11/8ITF台北國際旅展期間，馬來西亞館（展攤編號：J505）釋出多項旅遊優惠，不僅有玩、有吃，更有道地的神秘好禮與獎品，與逛展民眾熱情互動。

▲在蘭卡威天空步道眺望整座島嶼美景。 圖：馬來西亞觀光局／提供

山與海的馬來西亞 度假的最佳選擇

有山、有海、有美食、有文化，豐富多變的馬來西亞是亞洲魅力所在，更是疫情解封後國人出國旅遊的首選。2021台北國際旅展馬來西亞館呈現的主題是馬來西亞的「山與海」，整體造景也是以此出發設計，讓來參觀的民眾可以一眼就感受到馬來西亞那海天一色的美景，彷彿置身當地。

「蘭卡威」是一個充滿祕境傳說大自然奇景的島嶼，在這裡不僅可以從東方村乘坐高空電動纜車，直達高達 700 公尺的馬西岡山頂峰，眺望蘭卡威全景，更可以如漫步雲端般的在天空步道上行走；除了山景，潛水愛好者的天堂「巴雅島海洋公園」也是蘭卡威必遊的景點，那湛藍的海水與多變的海洋生物將會讓你流連忘返；說到海景，那不可不提「沙巴」，「美人魚島」與「仙本那」就坐落於此，在美人魚島不僅可以浮潛，更可以與海龜一同在大海遨遊，這個難得的體驗絕對值得一去。

而仙本那，這個有著「海上伊甸園」美稱的島嶼，如畫的白沙灘、宛如天堂之境的碧海藍天，讓人置身如畫美景中。 有著如此多吸引的人景色，馬來西亞不愧是度假的最佳選擇，果然實至名歸。

沙巴除了美麗的海景之外，更有海上屋、渡假村等平價奢華的選擇，可以讓人盡情的享受悠閒的時光，另外高達4000公尺的東南亞第一高峰「沙巴神山」也坐落於此，它是世上最安全與最容易攀登征服的山峰，歡迎旅客前往挑戰。

▲11/5～11/8ITF台北國際旅展期間不可錯過馬來西亞館。 圖：馬來西亞觀光局／提供

2500元福袋只賣300元 打到骨折

除了將馬來西亞最美的風景融入到攤位設計之外，本次馬來西亞觀光局更邀請了專營馬來西亞道地特色美食的「大馬迷你市場」於展館現場展示產品，主打商品「加椰抹醬」更是馬來西亞國民餐桌上的必需品，除了基本的椰子口味之外，還推出了榴槤口味與香蘭口味，讓人一吃就上癮。

此外，豐富舞台活動則將馬來西亞人的童年遊戲「播棋」帶到旅展現場，更有實用的神秘小禮物及價值超過2500元「限量福袋」，裡面包含在地美食組合、神秘好禮、旅遊折價券等等，如此豐富卻只賣300元；每日還有幸運抽獎、旅展期間還有5家旅遊業者推出相關疫後旅遊行程，提供民眾了解，搶解封後首波出國的頭香。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野