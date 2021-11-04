激殺住宿12折.餐券51折！「2021ITF台北國際旅展」4大亮點+全台超狂飯店優惠整理包

全台規模最龐大、歷史最悠久的「2021ITF台北國際旅展」，於11月5日至11月8日台北南港展覽館登場，30多個政府單位和30個國家地區展示的主題旅遊館，以及飯店、民宿、旅行社等，共800個攤位共襄盛舉。舉凡必搶1.2折飯店住宿券、5.1折餐券等優惠都能用超平實的價格享受。本篇除了為您整理必參加必逛四大亮點外，還有不容錯過的全台超狂飯店優惠整理包！

獨家搶購超值好康加倍有感 展場獨賣搶先看

「2021ITF台北國際旅展」強打「展場獨賣商品」，現場也有許多加碼方案，其中飯店住宿券最低下殺1.2折，台北萬豪酒店豪享天際住房專案展場獨賣1.8折優惠，雙人入住只要4,666元；台北美福大飯店現場消費滿額就能以4,020元加價購買行政客房雙人住宿券，還有國人最愛的熱門餐券5.1折起，如台北福華美食家通行證套票999元最低千元有找，凱撒飯店連鎖聯合餐券每張600元、買10再送1！

各部會齊聚ITF力挺 展現台灣多元觀光實力

交通部觀光局推出2大展館，《台灣館》以「Time for Taiwan GO!」為主題，將安心旅遊、療癒行程以科技互動體驗呈現，並邀請謝哲青、圖佳、楊小黎等名人前來分享，《國家風景區亮點旅遊館》將全台13個風管處中最精彩的旅遊景點、遊程資訊帶到現場；客委會推出今年旅展中最大的展館《來食來聊，撩客庄》，把客庄日常生活中心的「大樹」帶進展場，邀大家體驗客庄之美。

原民會《部落心旅行》館打造70條以上遊程，讓民眾來ITF便能直接買到最道地的部落遊程，現場還有DIY手作體驗、原民表演等活動；《文化館》推出10條文化觀光主題遊程，而國立故宮博物院則配合北院年度特展與南院旗艦活動展覽展出；經濟部再度邀請眾多觀光工廠再度與ITF共同規劃DIY手作體驗區。

日韓國家形象館魅力四射 環遊世界40異國文化體驗

ITF旅展除了邀集馬來西亞、泰國、美國、法國、波蘭、阿拉伯及非洲等40個國家地區，展現難得一見的文化表演與異國體驗。《日本館》現場淺草寺、晴空塔、浮世繪等主題展覽，更是讓人瞬間秒回日本。《韓國觀光公社》將韓國館佈置成「韓國觀光慶典」，並特別設置大邱廣域市、全羅南道的拍照打卡區。

現場最萌吉祥物大遊行 親子體驗區讓爸媽輕鬆逛展

除了有歷年最有人氣的互動體驗區、親子體驗區，讓爸媽輕鬆逛展外，今年更有吉祥物大遊行，由人氣最高的交通部觀光局喔熊組長領軍，11月5日至7日14:00-14:30及11月08日16:00-16:30，將從南港展覽館１樓Ｉ區入口遊行至K區大會舞台，營造歡樂的嘉年華氛圍！

「2021 ITF台北國際旅展」全台酒店、飯店集團超殺住宿及餐券優惠折扣：

老爺酒店10家飯店「聯合住宿券&餐飲券」

圖／老爺酒店集團提供

老爺酒店（攤位編號：I308）推出超熱銷全台10家飯店可使用的「聯合通用券」，聯合住宿券售價2,999元及聯合餐飲券售價1,680元，還能到老爺關西球場打球，住飯店、打高爾夫一券通用。

台北萬豪酒店 餐券最低64折、住宿券最低18折

高空酒吧。圖／台北萬豪酒店提供

台北萬豪酒店（攤位編號：I1205）開賣「豪享天際」專案，能看到台北101的絕佳視野、包含兩客早餐，售價4,666元，還有入住空間寬敞的居家式客房(含四客早餐)，售價6,666元。現場購買餐券或住宿券滿額，還送台北萬豪宴會廳折抵金，滿10,000元送3,000元折抵券一張，滿15,000元送5,000元折抵券一張。

寒舍集團 住宿破盤19折、餐券54折起

圖／台北喜來登大飯店提供

寒舍集團（攤位編號：I101）集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、礁溪寒沐酒店推出31組人氣明星商品，住宿破盤下殺最低19折，餐券54折起。最大亮點為超人氣百匯Buffet雙天王「台北喜來登」及「台北寒舍艾美」，首度推出「十二廚及探索廚房平假日自助下午餐聯合券」每組四張4,600元。礁溪寒沐酒店「純住房平日住宿券」只要4,999元，不容錯過「一泊一食平日住宿券」6,800元；以及下殺31折的「一泊二食平日住宿券」7,900元；「一泊一食家庭房平日住宿券」9,999元可享四人出遊一同入住！

凱撒飯店連鎖 南北聯賣套券 最高優惠18折起

CHAM CHAM趣淘漫旅台東。圖／凱撒飯店連鎖提供

凱撒飯店連鎖（攤位編號：I108）現場獨賣「南北聯賣套裝券」每套5,000元，能夠在北區飯店：板橋凱撒、台北凱達、阿樹國際旅店、內湖凱旋等四選一平日入住；接著到南區飯店擇一平日入住：台南趣淘漫旅連住兩晚或兩間、台東趣淘漫旅連住兩晚或兩間、墾丁凱撒一間一晚，最低折扣達到18折。墾丁凱撒發現西餐廳晚餐券，買10送1，每張只要688元。

晶華國際酒店集團 雙城假期住宿券下殺2折

泰市場海鮮自助餐廳。圖/晶華提供

晶華酒店（攤位編號：I113）台北晶華酒店和礁溪晶泉丰旅攜手推出的「雙城假期」，消費者可以6,999元的超值價格一次體驗兩間頂級飯店。

福容大飯店 聯合住宿券下殺21折

圖／福容大飯店福隆店提供

福容大飯店（攤位編號：I508）每年必搶的「聯合住宿券」一套26,990元，享福卡會員享買十送一「再贈一」，平均一張只要2,249元，現場旅展提供「單張販售」方案，一張2,699元。「連鎖餐券」買十送二8,800元，平均一張只要733元，相當於52折起。

台北美福大飯店 住宿最低25折、餐券51折

圖／台北美福大飯店提供

台北美福大飯店（攤位編號：I708）推出「行政客房一泊一食雙人券」32折的超殺優惠，售價5000元不容錯過，另有「禮遇升等食宿雙人券」優惠價，以36折體驗，再享有禮遇升等房型，售價6,999元。著重於美食享受的消費者可選擇「行政客房一泊二食雙人券」，提供彩匯自助早餐和晚餐各兩客，以39折售價7,999元優惠推出。另有超值美食通用券5張，下殺51折，優惠價14,000元。

北投麗禧溫泉酒店 住宿券65折、泡湯券72折

人氣獨立湯屋。圖／北投麗禧提供

北投麗禧溫泉酒店（攤位編號：I306）旅展現場祭出住宿券65折、泡湯券72折、SPA券88折等多項優惠，超人氣的「淡季雅緻山景客房住宿券」每天更有限量50張名額，每張售價9,999元，折扣約65折。

瓏山蘇澳冷熱泉度假飯店 住宿券65折

瓏山蘇澳冷熱泉度假飯店（攤位編號：I1106）推出「輕旅夜泊住宿券」每張6,000元，買5張再贈1張，專案於2022年2月14日至5月31日間假日使用不加價。「冷、溫雙泉Ｂ房型湯屋券」每張1,600元，買5張再贈1張，套券組最低35折優惠。單筆訂單滿５萬元另有「專案訂購滿額贈」加贈「和式／西式套房升等券」乙張。

城市商旅 豪華雙人房住宿券下殺12折

德立莊酒店台北館。圖／德立莊酒店提供

城市商旅（攤位編號：I1305）三品牌德立莊酒店/城市商旅/PAPA WHALE推出住房+晚餐套裝方案，最低可享12折優惠，台北德立莊酒店「浪漫城中區市景豪華房+客房龍蝦牛排海陸雙人晚餐」售價2,400元；HOTEL PAPAWHALE「與龍共舞雙人海陸龍蝦火鍋住房專案」售價2,000元。

台北福華飯店 首推「福華美食家通行證」套票999元

台北福華大飯店烤鴨五吃。圖／台北福華提供

台北福華（攤位編號：I1108）餐券單張1,099元，任選台北福華彩虹座、七賢吧、珍珠坊、江南春、蓬萊邨五家中西式餐廳，整套五張成套購入只要4,995元，平均一張不到1千元。

理想大地渡假飯店 團購套票、買8送一

圖／花蓮理想大地提供

理想大地（攤位編號：I304）平日雙人住宿券每張5,600元起，一泊二食每張6,800元起， 理想饗樂券1,700元可使用四選一：自助晚餐或風味晚餐兩客.主題遊程4張.客房升等套房券.視同現金禮券1,700元。還有1泊1食團購套票，買8送1，每張平均4,978元起。

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