雄獅旅遊2021 ITF旅展推四大主題 藍皮解憂號套票1元限時特賣

旅遊界年度最大盛事「2021 ITF台北國際旅展」將於11月5日至8日在台北南港展覽館登場，長期致力於推廣台灣觀光，深耕國內旅遊市場的雄獅旅遊（攤位編號：J1101）以「海．山．林．道 Discover with Lion」為主題參展。隨著國內第一劑疫苗覆蓋率已達70％，國旅券正式啟用等因素，許多旅客已著手安排年末和農曆春節旅遊活動，甚至提早規劃全球自由行，為此雄獅旅遊推廣四大主題：賞楓春節、鐵道旅遊、跨年陸海空、全球自由行，結合海洋、山林、鐵道及出國自由行等主題，帶來多元且超值的國內外旅遊商品，還有時下最夯的「藍皮解憂號觀光列車」，現場也會有套票限時1元搶購活動。

雄獅旅遊針對已開放台灣旅客入境國家，推出自由行商品，包括「新加坡聖淘沙環球影城4日」；圖片／雄獅旅遊提供

2022全球自由行搶先卡位

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，隨全球疫苗施打率穩定攀升，在國際疫情受到控制之下，各國有望逐漸恢復跨國之間的來往，截至目前全球總計有33個國家針對台灣旅客放寬入境規定，符合條件者即可入境免隔離，為此雄獅規劃國際票券、境外自由行等商品，為國境開放做好準備。

雄獅旅遊針對已開放台灣旅客入境國家，推出自由行商品，遍及亞洲、北美洲多個國家，行程包括：「新加坡聖淘沙環球影城4日」旅展優惠價44,900元起；「曼谷機加酒自由行」24,178元起；「馬爾地夫神仙珊瑚島7日」150,000元起；「杜拜酋長國自由行6日」63,900元起，更加贈世博一日券門票；「紐約機加酒自由行」現折2000元，每人最低38,866元起；「阿拉斯加郵輪盛世公主號10日」現折5,000元，優惠價每人最低154,999元起；「帛琉機加酒4天3夜」旅展限定價33,500元起。

雄獅旅遊精選旭川、青森、小松三大特色城市，推出5天4夜機加酒商品；圖片／雄獅旅遊提供

精選日本滑雪場，旅展最低價提早卡位

國人最愛的日本地區，雄獅旅遊精選旭川、青森、小松三大特色城市，推出5天4夜機加酒商品，行程包含「北海道札幌機加酒5日」旅展優惠價46,900元起；「東北青森機加酒5日」46,900元起；「北陸小松機加酒5日」40,900元起，此外針對喜愛滑雪的旅客，也推出5天4夜機加酒商品，安排北海道富良野、岩手安比高原、長野白馬3大知名滑雪場，旅展最低價49,900元起，提供旅客提早卡位。

人氣樂園門票最低43折起 現場還有人氣樂園票券優惠，包括原價5,793元的加州好萊塢環球影城門票，旅展43折，最低2,520元起；東京鐵塔大展望台電子門票 293元起；香港海洋公園門票&園內現金券686元起；澳洲雪梨無尾熊公園Koala Park Sanctuary門票314元起。

雄獅旅遊推出跨年陸、海、空不同行程，例如「金門2022初日號迎曙光包船」；圖片／雄獅旅遊提供

跨年連假雄獅旅遊推「陸、海、空」行程

針對跨年假期，雄獅旅遊推出陸、海、空不同行程，為旅客創造最特別的跨年回憶，行程推薦「2022日月潭跨年花火小團」，帶旅客前往南投日月潭，觀賞倒映在水面上的高空絢爛煙火秀，兩天一夜每人萬元有找；「高雄海上2021夕陽包船」，乘著遊艇自高雄港出發，於海平面上欣賞2021最後一天的落日美景，每人最低999元起；「金門2022初日號迎曙光包船」每人999元起，讓旅客以超親民的價格體驗遊艇所帶來的奢華享受。 因為疫情不能出國也沒關係，雄獅旅遊推出台中出發「澎湖獨家夕陽跨年3日」，享受澎湖海岸邊BBQ燒烤、夕陽美景、澎湖北環行程前往跨海大橋、大菓葉柱狀玄武岩等，三天兩夜旅展優惠價每人最低9,800元起。

雄獅旅遊網羅全台熱門賞楓旅遊景點推出產品；圖片／雄獅旅遊提供

雄獅旅遊網羅全台熱門賞楓旅遊景點，「賞楓秘境霞喀羅古道2日」每人2,488元起，前往新竹霞喀羅古道一賞豔麗楓紅；花蓮「大農大富單車3日」5,099元起；「台北奧萬大賞楓．小森之歌落羽松」三天兩夜3,999元起。人氣的溫泉泡湯行程，雄獅旅遊推薦「花東雙溫泉飯店3日」，限時促銷每人6,199元起；「宜蘭溫泉美食2日」3,299元起。

農曆春節剛好也是賞櫻旺季，年年訂房秒殺的武陵農場，雄獅旅遊針對家庭旅客推出「武陵農場．福壽山粉色櫻花2日」保證有房，賞粉紅櫻花雨晚間入住梨山賓館，旅展價每人最低5,388元起；「開春賞櫻泰安觀止3日」保證入住苗栗泰安觀止享溫泉旅宿、賞櫻花、採草莓體驗，旅展價每人22,499元起；「阿里山賞櫻２日」每人3,799元起。

雄獅旅遊推出「藍皮解憂號觀光列車」單程套票1元搶購；圖片／雄獅旅遊提供

鐵道旅遊正夯「藍皮解憂號觀光列車」單程套票1元搶購

除了有主打高端的「美學觀光列車鳴日號」、獨家包列「阿里山林鐵」外，最新「藍皮解憂號觀光列車」也於10月23日正式啟航，定位於懷舊、解憂及平價輕旅行，一上路即引爆市場話題。雄獅旅遊將於11月6日上午10點推出藍皮解憂號單程套票1元搶購活動，限量100張，內容包含乘車手環、紀念車票、導覽耳機、遊程導覽等，要搶要快！

另外也有多種優質鐵道行程，「阿里山百年林鐵2日」搭乘獨家阿里山森林鐵路專車，旅展優惠價每人3,199元起；「知本森林暖湯4日」到知本森林遊樂區享受山林森林浴，安排搭乘市場獨家藍皮解憂號，每人11,999元起。

深受高端市場喜愛的美學觀光列車鳴日號，跨年行程自10月中旬推出即迅速銷售一空。針對即將到來的賞櫻季節，雄獅旅遊將推出系列行程「鳴日號賞櫻環島5日」自台北出發，因適逢情人節，特別安排不插電音樂演唱等浪漫活動再前往武陵賞櫻，旅展價每人52,400元起；台中、高雄出發部分前往瑞穗果園旅行、再搭乘藍皮解憂號，五天四夜每人52,400元起。

票券最低47折起 五星溫泉飯店訂房最低4折起

國內票券、訂房及自由行部分，雄獅旅遊推出「欣葉呷哺呷哺1,000元餐券」，每張800元起；「綠世界生態農場門票」原價380元，旅展優惠每張284元起；「谷關溫泉飯店泡湯券」原價300元，促銷價每人143元起；台東五星知本金聯世紀酒店「和風精緻三人房」含早餐原價12,000元，旅展下殺4折只要4,788元起。

自由行推薦「小琉球高鐵自由行」三天兩夜每人最低5,260元起，包含北高來回高鐵車票、藍皮解憂號乘車體驗，入住在地精選酒店，替旅客省去安排交通旅宿的困擾；「澎湖機加酒」每人最低價6,050元起。

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