快訊

1.5億網路標案卻用到大陸零件 教育部認了「減價收受」

統一若買下家樂福是否有「壟斷問題」？公平會說話了

想念日本嗎？快來ITF台北國際旅展感受福島美輪美奐的絕景秘境吧

欣傳媒 / 欣傳媒
五色沼；照片提供／日本旅遊推廣中心・遊日本有限公司
五色沼；照片提供／日本旅遊推廣中心・遊日本有限公司

許久不能出國，是不是很想念日本的一切呢？疫情日漸趨緩，就連東京的疫情都飛速下滑，可見日本的防疫有了十足的效果，讓不少民眾紛紛請願開放，看是否能有機會趕緊前往日本，欣賞那好久不見的美景。不過，第一站要去哪呢？當然，如果純血拼，不可能錯過東京這塊大寶地，但若欣賞風景，好好地放鬆的話，怎麼能錯過充滿秘境景點的福島縣，海外旅遊的第一站就來日本東北吧！

冬季的只見線列車；照片提供／日本旅遊推廣中心・遊日本有限公司
冬季的只見線列車；照片提供／日本旅遊推廣中心・遊日本有限公司

位於日本東北地區的福島縣面積僅次北海道與岩手，為全日本第三大。日本唯一赤瓦天守閣「鶴之城」的特色祭典「會津繪蠟燭祭」、世界最浪漫鐵道「只見線」、豬苗代新八景「達澤不動瀑布」、夢幻日本九寨溝「五色沼」…等美景，是不是不論哪個季節，冬雪、春粉、夏祭、秋楓，都很讓人期待能在腹地廣闊的福島安心旅遊欣賞美景呢？

訪日旅遊正式解禁前，歡迎到2021ITF台北國際旅展日本館福島縣攤位（J1303）來個偽出國，除了有豐富的旅遊資訊外，填寫問卷就送限量獨家福島吉祥物奇比蛋午餐袋，追蹤福島縣官方SNS還可獲得日本福島直送小禮包唷！(每人限領一份，數量有限，送完為止。)

本周五起至下周一(2021/11/5～11/8) 2021ITF台北國際旅展於南港展覽館盛大展開，六日兩天下午四點在日本觀光振興協會小舞台(J1607)將舉行『福島魅力大公開』活動，推薦給想知道更多福島絕景魅力的您。

限量獨家福島吉祥物奇比蛋午餐袋；照片提供／日本旅遊推廣中心・遊日本有限公司
限量獨家福島吉祥物奇比蛋午餐袋；照片提供／日本旅遊推廣中心・遊日本有限公司

鶴之城會津繪蠟燭祭；照片提供／日本旅遊推廣中心・遊日本有限公司
鶴之城會津繪蠟燭祭；照片提供／日本旅遊推廣中心・遊日本有限公司

更多福島縣中文旅遊資訊請參考「日本好好玩福島GOGOGO」・官網: https://visitfukushima.tw/

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/199381

日本旅遊 ITF台北國際旅展 美景

延伸閱讀

商業興觀點／地方創生 借鏡日本經驗

共機連兩天飛越宮古海峽 日自衛隊戰機緊急升空

吃Buffet前先吃這項食物 日本實驗：食慾大增1.5倍

日本關東高速巴士新路線11月登場！帶你輕鬆泡遍溫泉名湯

相關新聞

東台灣「4大飯店優惠」懶人包！煙波下殺23折、加3元送晚餐，老爺2泊4食每日50套快衝

隨著疫情解封、旅展開賣超狂下殺折扣，台灣各大飯店紛紛推出拿手好牌應戰，希望以超殺優惠吸引顧客買單，這回UDN小編整理「東台灣」歲末飯店下殺優惠，一起來看看吧！

台北旅展「五大飯店餐券」下殺破1000元！台北喜來登十二廚Buffet、晶華栢麗廳統統有

隨著台灣本土疫情趨緩，許多人旅遊餐飲最期待的年度大事非即將於11月5日至11月8日的「台北國際旅展」莫屬了，包含知名五星飯店像是台北喜來登十二廚Buffet下殺破千、晶華酒店栢麗廳還享62折優惠等。這回UDN小編整理5大旅展必搶的飯店套餐與Buffet餐券優惠，快一起來瞧瞧！

想念日本嗎？快來ITF台北國際旅展感受福島美輪美奐的絕景秘境吧

許久不能出國，是不是很想念日本的一切呢？疫情日漸趨緩，就連東京的疫情都飛速下滑，可見日本的防疫有了十足的效果，讓不少民眾紛紛請願開放，看是否能有機會趕緊前往日本，欣賞那好久不見的美景。不過，第一站要去

森活出走吧！ 林務局推33條國家森林深度遊程 「國家森林館」參展2021 ITF

「2021台北國際旅展」將於今（2021）年11月5日至11月8日在南港展覽館一館登場，主管全國最大面積森林場域的農委會...

新竹喜來登ITF線上旅展 餐飲祭出最低折扣

國內疫情歷經三級警戒降級後，即將迎來下半年度飯店觀光業的年度盛事—台北國際旅展的熱鬧登場。近來國內疫情趨緩，提升民眾出遊...

ITF國際旅展週五開展 日本福島縣攤位邀民眾同樂

許久不能出國，是不是很想念日本的一切呢?疫情日漸趨緩，海外旅遊的第一站就來日本東北，充滿秘境景點的福島縣吧。本周五起至下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。