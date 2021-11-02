想念日本嗎？快來ITF台北國際旅展感受福島美輪美奐的絕景秘境吧

許久不能出國，是不是很想念日本的一切呢？疫情日漸趨緩，就連東京的疫情都飛速下滑，可見日本的防疫有了十足的效果，讓不少民眾紛紛請願開放，看是否能有機會趕緊前往日本，欣賞那好久不見的美景。不過，第一站要去哪呢？當然，如果純血拼，不可能錯過東京這塊大寶地，但若欣賞風景，好好地放鬆的話，怎麼能錯過充滿秘境景點的福島縣，海外旅遊的第一站就來日本東北吧！

冬季的只見線列車；照片提供／日本旅遊推廣中心・遊日本有限公司

位於日本東北地區的福島縣面積僅次北海道與岩手，為全日本第三大。日本唯一赤瓦天守閣「鶴之城」的特色祭典「會津繪蠟燭祭」、世界最浪漫鐵道「只見線」、豬苗代新八景「達澤不動瀑布」、夢幻日本九寨溝「五色沼」…等美景，是不是不論哪個季節，冬雪、春粉、夏祭、秋楓，都很讓人期待能在腹地廣闊的福島安心旅遊欣賞美景呢？

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本周五起至下周一(2021/11/5～11/8) 2021ITF台北國際旅展於南港展覽館盛大展開，六日兩天下午四點在日本觀光振興協會小舞台(J1607)將舉行『福島魅力大公開』活動，推薦給想知道更多福島絕景魅力的您。

限量獨家福島吉祥物奇比蛋午餐袋；照片提供／日本旅遊推廣中心・遊日本有限公司

鶴之城會津繪蠟燭祭；照片提供／日本旅遊推廣中心・遊日本有限公司

更多福島縣中文旅遊資訊請參考「日本好好玩福島GOGOGO」・官網: https://visitfukushima.tw/

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/199381