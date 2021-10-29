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台北國際旅展倒數！日本愛媛VR放映室帶你偽出國

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《神隱少女》湯屋原型道後溫泉本館正面。　圖：愛媛縣觀光國際課／提供
《神隱少女》湯屋原型道後溫泉本館正面。　圖：愛媛縣觀光國際課／提供

【旅奇傳媒/記者-黃千珮】日本愛媛縣相挺「2021ITF台北國際旅展」！將在11月5日至11月8日於台北南港展覽館一樓舉行的旅展進入倒數計時，雖受疫情影響規模縮小，日本館仍增加攤位，四國愛媛縣也繼去年首次參展後，再度熱情相挺，在日本館帶來道後溫泉等9部360度全景虛擬實境VR影片，將以VR放映室讓你彷彿身歷其境親訪日本，帶你一起偽出國！

有3,000年歷史的日本三大古湯之一「道後溫泉」就位於愛媛縣，地標「道後溫泉本館」因人氣動畫《神隱少女》湯屋原型更加出名，這座有著127年歷史的建築物自2019年起啟動為期七年的保存整修工程，今年7月已拆除後半段藝術施工帷幕，目前輪到前半段屋頂工程。

▲《神隱少女》湯屋原型道後溫泉本館東面2021新妝。　圖：道後溫泉事務所／提供
▲《神隱少女》湯屋原型道後溫泉本館東面2021新妝。　圖：道後溫泉事務所／提供

全新製作並於2021年完成的360度愛媛VR影片，便可看到這必訪景點「道後溫泉本館」，並搭上復古風少爺列車巡遊。另外從世界最美自行車道「島波海道」、日本十二天守閣之一「松山城」到復古風濃濃的內子、大洲老街，可隨著鏡頭深入愛媛各角落，更有刺激感官的戶外體驗「溪降運動」，在「2021ITF台北國際旅展」愛媛攤位J2001將能利用全套VR設備來體驗，彷彿身歷其境跟著鏡頭一起欣賞美景玩遍日本。

▲360°VR愛媛旅行《道後溫泉周邊漫步》影片中可搭乘復古風少爺列車。　圖：愛媛縣觀光國際課／提供
▲360°VR愛媛旅行《道後溫泉周邊漫步》影片中可搭乘復古風少爺列車。　圖：愛媛縣觀光國際課／提供

▲2021ITF台北國際旅展J2001愛媛攤位《戶外運動～溪降運動，高空滑索～》VR影片帶你體驗急速墜降刺激感。　圖：愛媛縣觀光國際課／提供
▲2021ITF台北國際旅展J2001愛媛攤位《戶外運動～溪降運動，高空滑索～》VR影片帶你體驗急速墜降刺激感。　圖：愛媛縣觀光國際課／提供

▲被CNN選為世界最美自行車道之一的「島波海道」連結四國愛媛與廣島。　圖：愛媛縣觀光國際課／提供
▲被CNN選為世界最美自行車道之一的「島波海道」連結四國愛媛與廣島。　圖：愛媛縣觀光國際課／提供

除VR放映室外，愛媛縣再度由特派副縣長「蜜柑狗狗」代表來台，只要親臨展攤互動就送蜜柑狗狗武將行李吊牌、絕景資料夾等原創設計小禮，並提供觀光手冊《愛媛漫旅》。11月6日週六13:00更邀請多本日本旅遊書作者-日本私旅行-愛莉西亞aLiCia於2021ITF台北國際旅展主舞台分享愛媛魅力，讓你作足準備，一開放國門立刻飛愛媛暢遊。更多日本愛媛旅遊情報請上Visit Ehime

▲愛媛縣吉祥物—特派副縣長蜜柑狗狗2021ITF台北國際旅展等你來。　圖：愛媛縣觀光國際課／提供
▲愛媛縣吉祥物—特派副縣長蜜柑狗狗2021ITF台北國際旅展等你來。　圖：愛媛縣觀光國際課／提供

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ITF台北國際旅展 溫泉 日本旅遊

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