讓你秒回日本！ 「ITF台北國際旅展」東京觀光財團力推疫後旅遊 神社繪馬架許願體驗拿限定好禮

一年一度的「ITF台北國際旅展」即將於11月5日隆重登場！不畏疫情衝擊，東京觀光財團感受到廣大台灣民眾對於重返日本旅遊的渴望與思慕之情。

在今年ITF國際旅展傾全力打造融合新舊旅遊元素的主題攤位，並搭設淺草寺與晴空塔、浮世繪與初音未來交錯的大型牆面，以及暖心設置神社中的繪馬架，讓來訪的民眾可以沉浸體驗，瞬間秒回日本！受疫情影響，雖然今年旅展攤位不若以往，但振興東京觀光產業不遺餘力的東京觀光財團（TCVB）對台灣旅遊市場信心十足，更呼應主辦單位台灣觀光協會以「加倍奉還 力挺觀光」為主題，祭出更為豐富、多元的參展內容，會場也藉由各種攤位活動來傳達東京的魅力。 ▲本次搭設淺草寺與晴空塔 圖／東京觀光事務所台灣辦事處 提供

許多人到東京旅遊一定會安排參拜神社行程，東京觀光財團貼心地在攤位上重現神社中的繪馬架，以及特製的繪馬許願卡，讓前來的民眾實現不出國也能懸掛繪馬，進行集氣或祈福的許願體驗。

▲攤位上重現神社中的繪馬架 圖／東京觀光事務所台灣辦事處 提供

日本旅遊資源豐富多元，現場也將推出玩轉東京的五大旅遊路線，分別是匯集下町風情的「懷舊時光」；大啖壽司、壽喜燒的「美食百匯」；島嶼風情近郊美景伴隨的「離島郊外」；伴手禮買不完的失心瘋「購物血拼」；眺望東京鐵塔、彩虹大橋的唯美「夜景勝地」等，提供給前來的民眾挑好選滿，完美計劃未來的東京之旅。

傳統與創新兼容 亮眼攤位設計

東京主題館的參展主題以東京品牌所意涵的「傳統與創新融合（Old meets New）」的品牌概念來進行；走近攤位，象徵東京品牌的「Tokyo Tokyo」清晰映入眼簾，以水墨毛筆字體呈現的「Tokyo」，代表著從江戶時代以來的傳統文化， Gothic字體的「Tokyo」則是科技先進的代表；而淺草寺與晴空塔、浮世繪與初音未來等新舊元素交錯的牆面配置，更充分展現東京觀光財團結合傳統與創新並容的新意。疫情期間不能出國，來訪的民眾無論感受哪一面牆板設計，都將讓你有秒回到東京的fu，尤其適合拍照打卡，瞬間撫慰暫時無法前往東京旅遊的遺憾。

▲東京主題館以傳統與創新融合（Old meets New）」的品牌概念展示 圖／東京觀光事務所台灣辦事處 提供

參加攤位活動拿限定好禮

只要在現場按讚追蹤東京旅遊官網「GO TOKYO」、提供東京即時觀光資訊的GO TOKYO臉書專頁、TOKYO TOKYO IG帳號，就可以獲得環保提袋。 ▲現場按讚追蹤東京旅遊官網「GO TOKYO」 圖／東京觀光事務所台灣辦事處 提供

為了感謝喜愛到東京旅遊的朋友熱情的支持，東京財團在旅展期間，安排各項拿好禮的攤位活動，讓你偽出國到日本，也宛如帶了不少伴手禮回家。在完成追蹤按讚上述社群帳號之後，若使用指定的hashtag（#TokyoTokyoITF）上傳與東京觀光形象牆合拍的照片至個人社群帳號，還能夠再獲得指環扣手機支架或別針徽章。

▲安排各項拿好禮的攤位活動 圖／東京觀光事務所台灣辦事處 提供

．GO TOKYO網站：https://www.gotokyo.org/tc/index.html

．GO TOKYO繁體版臉書專頁：https://www.facebook.com/GoTokyo.cht/

．TOKYO TOKYO Instagram帳號：https://www.instagram.com/tokyotokyooldmeetsnew/

另外完成懸掛繪馬的許願活動，參與票選出最想體驗玩轉東京的五大旅遊主題、填寫問卷等，都能獲得東京觀光財團為您準備的精心禮物。各項活動獎品數量有限，旅展期間送完為止。

【INFO】

・活動名稱：2021 ITF台北國際旅展

・攤位名稱：公益財團法人 東京觀光財團 （攤位編號：J1307）

・活動會場：台北南港展覽館1館（地址：台北市 11568 南港區經貿二路 1 號）

・活動日期：2021年11月5日（五）～11月8日（一）

・售票資訊：便利商店售票系統（7-11、全家、OK超商）、udn售票網、KLOOK、KKday及現場販售

・旅展官方網站：https://www.taipeiitf.org.tw/

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/199280