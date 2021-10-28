東台灣「4大飯店優惠」懶人包！煙波下殺23折、加3元送晚餐，老爺2泊4食每日50套快衝

隨著疫情解封、旅展開賣超狂下殺折扣，台灣各大飯店紛紛推出拿手好牌應戰，希望以超殺優惠吸引顧客買單，這回UDN小編整理「東台灣」歲末飯店下殺優惠，一起來看看吧！

宜蘭煙波大飯店

宜蘭煙波大飯店三週年生日快樂！至11月1日推出「雙人房加3元」免費送精緻晚餐，家庭房也只要加6元就送喔。另外煙波國際觀光集團線上旅展也悄悄正式起跑，最低超狂下殺23折入住煙波宜蘭館（限制平日），而集團聯合住宿券單張每房每晚免2,200元，一次買20張再免費送一張。

官網：yilan.lakeshore.com.tw

圖／宜蘭煙波大飯店官網

圖／宜蘭煙波大飯店官網

超豪華五星礁溪老爺酒店也跟上了「旅展下殺大戰」，旗下最夯的3天2夜露營「樂活露營假期」每套優惠16,500元，可享有1張本館住宿券與1張得天露營體驗券，內容包含平日雙人洋式標準套房住宿一晚與平日雙人得天露營區體驗一晚，皆含早餐及晚餐各2客，相當於2泊4食。線上旅展提供600套，每日限量50套，每人每次限購3套，11月1日至11月12日每日中午12:00線上旅展開搶；而旅展現場也600套，每日限量150套，每人每次限購3套，並於11月5日至11月8日於南港展覽館一館開賣，務必把握機會囉。

官網：www.hotelroyal.com.tw

圖／礁溪老爺酒店官網

圖／礁溪老爺酒店官網

花蓮理想大地度假飯店

即日起至11月8日快至「花蓮理想大地度假飯店」官網搶購旅展優惠，主要分為1泊1食雙人共5,600元、1泊2食雙人共6,800元以及豪華3天2夜加主題遊程為12,700元。另外理想大地再加碼，只要持住宿禮券於2022年1月27 日前入住(春節除外)，平日入住再送生態竹筏體驗（或更換自助晚餐），快至官網訂購享受偽出國西班牙！

官網：www.plcresort.com.tw

圖／花蓮理想大地度假飯店官網

圖／花蓮理想大地度假飯店官網

花蓮福容大飯店

配合福容集團的ITF線上旅展，推出會員獨享「買10送1再贈1」優惠。若是單張且旅展現場購買一張要價2,699元，也可以選擇一套5張方案或更狂的買10送1方案（另享福卡會員額外再贈 1 張電子住宿券），相當於一張只要2,249元，不僅如此憑發票登錄享福卡APP還可抽大獎，快把握歲末最後一檔。

官網：www.fullon-hotels.com.tw

圖／花蓮福容大飯店官網

圖／花蓮福容大飯店官網

延伸閱讀：

．台北旅展「五大飯店餐券」下殺破1000元！台北喜來登十二廚Buffet、晶華栢麗廳統統有

．跨年史上最低價！「寒舍艾麗酒店」推3天2夜101景觀房，加贈空中花園DJ Party與早餐