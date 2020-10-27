全球唯一實體「ITF旅展懶人包」！7+4集團現場獨家優惠，入住下殺21折、5折睡史努比主題房

受疫情影響，2020年度旅遊盛事「ITF台北國際旅展」多改以線上方式進行，而邁入第34年、第28屆ITF旅展將於10/30至11/2於台北南港展覽館登場，成為疫情以來全球首個舉辦的實體大型旅展。這次旅展集結了各大五星級酒店、人氣飯店，現場也將祭出展場獨家優惠，限定3日開賣。活動開始前，先為大家整理優惠亮點，有興趣的人筆記起來，屆時就能鎖定目標先衝！

名人堂花園大飯店：展場獨賣「史努比主題客房」5折住宿券

除了不同款式的史努比主題客房，飯店內也有史努比樂園。圖／名人堂花園大飯店提供

位於桃園龍潭的「名人堂花園大飯店」為全台首間「史努比及棒球主題飯店」，如今實體旅展不僅推出一泊二食住宿券及餐券，更獨家祭出「史努比主題雙人房」5折優惠，憑券可入住一晚、附2客早餐，加贈2張史努比快餐校車套餐優惠組兌換券，票券適用週日至週五住宿，於2021/3/31前平日週一至週四入住，享房型限量升等史努比主題三人房，實際依飯店庫存為準。若過了優惠期間未使用，可視同票券信託價值，於飯店住宿、餐廳、芳療SPA、美髮沙龍消費抵用7999元。

高雄圓山市景雙人客房。圖／圓山大飯店官網

「高雄圓山大飯店」於展期推出4大住宿優惠，包含平日市景客房（含及不含早餐）、皆含早晚餐的平日一泊二食、二泊三食方案，最低下殺27折，其中展場限定開放現場單筆購買5張票券，其中2張將加蓋升等用印，用以免費升等湖景客房或假日不加價。另外，台北圓山推出平日松鶴自助午晚餐單人券「買10送1」、圓山牛排館名饌海陸四人套餐券「買6送1」的餐券優惠。

君悅客房。圖／台北君悅酒店提供

國際級五星飯店「台北君悅酒店」本回推出46折住宿優惠，堪稱旅展歷年最低折扣，雙人入住君悅客房一晚只要4999元，含2客自助式早餐，並加贈價值達3300元的「頂級Oasis Spa」30分鐘客製肩頸紓壓體驗療程券乙張，2021/2/28前都可使用。而住宿期間可盡享館內設施，包含24小時健身房、男女三溫暖、600坪戶外溫控泳池，若恰逢週五、六或國定連續假期則每房加價500元。

台北西華飯店：21折入住豪華客房

台北西華飯店豪華客房。圖／台北西華飯店提供

台北老字號「西華飯店」住宿券此次最低下殺21折，原價14500元只要優惠價3000元，即可入住豪華客房。若加價至5000元，還可享24盎司美國頂級Prime丁骨牛排、頂級爐烤波士頓龍蝦一隻，住宿美食一併享受。

台北美福大飯店：690元豐富自助餐吃到飽、現場消費滿額贈禮

台北美福大飯店於ITF現場推出餐券49折獨家優惠。圖／台北美福大飯店提供

「台北美福大飯店」特別在ITF國際旅展推出住宿最低31折、餐券49折好康，更首推「彩匯平日自助超值優惠雙人套券」，每套5張6900元，平均每人僅需690元即可開吃BUFFET，為熱門必搶。另外，美福旗下台港日義四間異國餐廳，也新推「超值美食通用券」，每張2800元，一券可通用館內四間餐廳，最高享49折優惠。展場單筆消費滿5800元贈飯店招牌玩偶「美福沛醬兔」乙個，滿13000元即可用3020元，加購平日行政客房住宿券乙張（不含早餐）。

台北萬豪酒店：旅展限定住宿券19折、現場消費滿額折抵金

台北萬豪酒店「高空酒吧餐廳」INGE'S Bar & Grill也加入ITF行列。圖／台北萬豪酒店提供

台北萬豪酒店本次釋出全館6家餐廳最低63折、住宿券19折優惠，其中能將台北101景觀盡收眼簾的「天際景觀客房」一晚含2客早餐，旅展限定19折，售價4888元。而可縱觀270度美景、20樓高空酒吧餐廳「INGE'S Bar & Grill」，於旅展獨家祭出雙人海陸晚間套餐63折4500元。若於ITF現場購買餐券或住宿券滿額，將贈送台北萬豪宴會廳折抵金，滿10000元送3000、滿15000送5000，下次消費繼續省一波。

大板根森林溫泉酒店：旅展獨賣「觀景裸湯遊園券」

大板根內的森林遊樂園區為旅人放鬆熱門去處之一。圖／大板根森林溫泉酒店臉書專頁

有台版亞馬遜雨林美譽的「大板根森林溫泉酒店」，為許多家庭親近大自然的選項之一，這次於ITF實體旅展獨賣「一泊一食平日酒店豪華溫泉套房」、「芬多精寵物雙人套房」、「主題親子客房」等幾乎半價折扣的住宿券，還開放「觀景裸湯遊園券」，每張可享觀景風呂裸湯及森林入園門票，原價850只要480元，超適合全家大小一起泡美人湯、吸收芬多精！

晶華國際酒店集團：15折入住雲天露臺客房

「雲天露臺客房」號稱台北市唯一擁有戶外露台、落地窗客廳的豪華住宿，占地20坪。圖／台北晶華提供

晶華國際酒店集團旗下「台北晶華酒店」、「台南晶英酒店」、「捷絲旅」、「礁溪晶泉丰旅」聯合推出住宿優惠券，像是韓星來台最愛住的「台北晶華酒店」原價62898「全家愛旅行住宿優惠券」直接下殺15折，2大2小平日入住「雲天露臺客房」，三天兩夜只要9999（含早餐）。而「捷絲旅台北西門館」在旅展獨賣「爐烤牛排一泊二食住宿券」，1999元即可盡享原價9548元的豪華雙人房平日住宿、每房含2客早餐、2客牛排午餐，並附贈哈根達斯冰淇淋。

寒舍集團：3折入住台北喜來登舒適／豪華客房

寒舍集團一年僅參加一檔旅展，於ITF現場推出限定餐券、住宿優惠。圖／台北寒舍艾美探索廚房提供

寒舍集團集結旗下「台北喜來登大飯店」、「台北寒舍艾美酒店」、「寒舍艾麗酒店」、「礁溪寒沐酒店」，聯手推出共26組搶手商品，住宿券下殺史上最低22折，餐券優惠53折起。其中台北喜來登祭出歷年來最低價，「台北喜來登舒適／豪華客房雙人住宿券」含兩客早餐只要3折3999元，飲食方面首推台北喜來登「比薩屋平日義式雙人分享餐」優惠53折1999元，而寒舍艾美「探索廚房自助餐券」每組4張3000元起，一人僅需750元起。

老爺酒店集團：「老爺微環島券」任選飯店入住、滿額贈抽獎卡

老爺酒店集團於全台遍佈共11家飯店。圖／老爺酒店集團提供

老爺酒店集團匯集全台旗下11家飯店，推出高達20種住宿及餐飲商品，包含首度推出的全新商品「老爺微環島券」，每套13200元即可任選指定飯店入住，可按喜好安排幾天幾夜的獨特旅行！凡消費單筆滿額20000元，可獲得1張老爺享樂遊刮刮卡，隨時有機會刮中聯合住宿券、餐飲券等好禮，其中最大獎為價值38800的老爺酒店5天4夜環島假期套券，國旅是時候玩一波！

六福旅遊集團：購買任一票券，享999元加購六福村雙人票

現場每日釋出限量100組的六福村雙人票加購好康。圖／六福村提供

六福旅遊集團本回推出最低32折住房專案，而旗下台北六福萬怡酒店推出「粵亮四人鴨合宴」46折餐飲優惠，每日限量10組。值得一提的是，凡於現場購買六福旅遊集團任一票券商品，即可以優惠價999元加購一張六福村雙人票，每日限量100組、每人限購1組，樂園控可以先碼起來囉！

ITF台北國際旅展

地點：台北南港展覽館一館1樓；展期：10/30-11/2

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