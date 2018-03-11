喜樂島推獨立公投 執政團隊頭痛

2018-03-11 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



民視董事長郭倍宏（左）上月底發起「喜樂島聯盟」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

由民視董事長郭倍宏發起的喜樂島聯盟，並結合前總統李登輝等勢力，將在明年四月推動獨立公投，民進黨人士指出，這確實讓執政團隊很頭痛，會持續與這些人士溝通。

一位民進黨要角分析說，這群深綠獨派人士與民進黨的目標一致，理念也很接近，但對達成目的做法不同，對民進黨來說，台灣已是主權獨立的國家，名字稱為中華民國，不必再利用公投等事宜來確認，但這群獨派大老認為必須經過公投，這是雙方最大差異。

他說，現在唯一能做的，是讓多數人了解民進黨的主張，並且持續與獨派大老溝通。不過，一位經常代表民進黨政府與獨派溝通的人士指出，多數獨派大老都了解蔡總統的想法，只是這些人有自己的堅持和理念，甚至對蔡總統有更高期待。

喜樂島聯盟日前成立，未來將發動十萬志工修改公投法，推動明年四月舉行獨立公投，並且集合各路獨派勢力，加上郭倍宏的企圖心，喜樂島聯盟儼然成為新興的政媒集團；但成立大會上，也出現過去反媒體壟斷的時代力量主席黃國昌、社民黨召集人范雲等人。

如何處理政媒集團，黨內人士指出，民進黨長期主張黨政軍退出媒體，若是要解決民視的問題，必須要靠民間力量，但以現在情況，趕走了郭倍宏，可能由三立海派的林崑海取代。

民進黨人士說，喜樂島聯盟成立大會場面雖然好看，但來自各路人馬的獨派勢力，彼此矛盾，連太陽花都無法團結時代力量、社民黨、基進側翼等人，認為當天成立大會，以儀式性參與的成分居多，大家各懷鬼胎。

另一位黨內幕僚表示，喜樂島所呈現的態樣，過去其實也存在，認為民進黨執政只是階段性目標，真正目的是獨立，但最後經得起選戰考驗的，終究不是這些人與這些主張。

儘管民進黨不願看到喜樂島聯盟推動獨立公投，但黨內要角也說，喜樂島聯盟的存在，代表台灣內部、甚至是綠營的另一種聲音。