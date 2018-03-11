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李登輝：國家領袖放任統獨對立 極不負責任

2018-03-11 00:04聯合報 記者林河名／台北報導

前總統李登輝（中）與副總統陳建仁（右）昨天出席「台灣聯合國協進會」活動。李登輝說...
前總統李登輝（中）與副總統陳建仁（右）昨天出席「台灣聯合國協進會」活動。李登輝說，任何台灣的國家領導人，放任或是製造統獨對立，都是極不負責任的行為。 記者林伯東／攝影
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統獨團體近來發生潑漆或噴生髮劑等衝突事件，前總統李登輝昨天表示，任何台灣的國家領導人，放任或是製造統獨對立，都是極不負責任的行為。他再次強調，不要用先來後到台灣的年代，當作是不是台灣人的判斷標準；愛台灣這塊土地的人、以台灣為優先的人、認同民主台灣價值的人，就是「新時代的台灣人」。

「台灣聯合國協進會」昨天舉行會員大會活動，除李登輝外，出席者包括副總統陳建仁、前副總統呂秀蓮、監委陳師孟等人。

「台灣聯合國協進會」宣示，將前進世界衛生大會（ＷＨＡ），並努力以台灣名義加入聯合國（ＵＮ）。呂秀蓮表示，美國國會已經通過「台灣旅行法」，她建議今年聯合國大會開議日，正式由陳建仁領銜「去敲開聯合國的大門」。

陳建仁致詞表示，期盼大家和政府作夥打拚，推動改革，積極參與更多的國際組織與國際活動，讓台灣真正成為人類大家庭的一分子，讓兩千三百萬台灣人都能成為對國家、社會、全球有貢獻的世界公民。

日前發起「喜樂島聯盟」的民視董事長郭倍宏，致詞時闡述「喜樂島」創立宗旨，並表示獲李登輝、陳水扁兩位前總統的聯名支持，「現在正是獨立建國的好時機」。

行政院長前院長游錫堃說，以前朝小野大，無法獨立建國，現在正有良機，「台灣正名制憲」是重要目標。

聯合國李登輝陳建仁

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