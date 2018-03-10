張安樂金門祭祖 贊成設兩蔣專區

2018-03-10 23:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門報導



中華統一促進黨總裁張安樂（左二）回到張氏家廟祭祖，受到張氏族人熱烈歡迎。 記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook

至於年底的選舉，張安樂說，該黨金門黨部不會推出候選人，但會支持理念相近的候選人。

已來過金門三次的張安樂前天抵達金門參加友人工程公司春酒餐會，並在前台北市議員璩美鳳陪同下到張氏家廟祭祖，受到金門張氏宗親會理事長張鴻飛、理事張德泰、資深議員張光海熱烈歡迎。

中華統一促進黨總裁張安樂到張氏家廟祭祖，會後與張氏族人合影。 記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook

張氏家廟是金門最具代表性的宗祠之一，以規模來說，堪稱是金門島上最富麗堂皇的家廟。首次回到家廟，張安樂說，有回到家的感覺。

但他對近期蔣公靈寢遭潑漆一事則氣憤的說，這些人的行為是忘恩負義，蔣公在台灣實行了375減租土地改革，尤其日據時代嘉南大圳的米，台灣農民不一定吃得到，因為米都賣到日本去，農民是在「耕者有其田」政策施行下才翻身，這些人（指潑漆者）忘恩負義。

張安樂強調，蔣公在歷史上有一定的貢獻， 從早期375減租、土地改革，及積極發展民生工業，為台灣發展打下了基礎，「我們應該多珍惜蔣公的貢獻」。