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潑漆噴生髮水頻傳 蔣萬安籲社會冷靜和諧

2018-03-10 17:06中央社 台北10日電

蔣萬安。聯合報系資料照片
蔣萬安。聯合報系資料照片
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國民黨立委蔣萬安今天表示，不論是對蔣公棺柩潑漆，或是對獨派人士噴灑生髮劑，都是過於激烈、民眾不樂見的行為，他呼籲社會冷靜與和諧，不希望再看到過激行為。

故總統蔣介石棺柩2月28日遭獨派青年潑漆，涉案青年的辯護律師何朝棟等人，9日上午在北社舉行記者會說明後續。過程中大陳島鄉情文化促進會全台聯合會理事長胡志偉與陳姓、黃姓男子等3人闖入現場抗議，胡男並朝自由台灣黨主席蔡丁貴噴灑生髮劑。

身為蔣家第四代的蔣萬安下午告訴中央社記者，這些都是比較過於激烈的行為，甚至是已經違法的行為，都不是台灣社會所能夠接受，透過這樣的方式，無法得到台灣社會認同，且只會造成更多的對立與仇恨，這些都不是台灣民眾所樂見的。

他呼籲社會冷靜與和諧，不應該、也不希望再看到有過激的行為出現。

蔣萬安上午在他的父親、前國民黨立委蔣孝嚴陪同下，到慈湖關心蔣介石棺柩的回復狀況。對於後續維安加強部分，蔣萬安透露，後續進入棺柩所在的四合院中，可能會改採申請制，並在外面增加一個崗哨，不過尚未確定。至於未來是否對民眾安檢，蔣萬安說，今天沒有提到這個部分。

對於外界希望讓兩蔣能夠入土為安，蔣萬安說，還是要尊重家屬的意見，目前還是有很多長輩有不同的想法，處理方式需要家屬有共識。

蔣萬安潑漆國民黨

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