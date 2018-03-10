蘇起：美中關係受制美國內政 兩岸淪為次要

2018-03-10 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



針對美中台關係，國安會前秘書長、台北論壇董事長蘇起今天表示，中美關係未來仍為主軸，兩岸淪為次要。而中美關係受制於美國內政，不可避免成為美國內鬥一部分，北京苦於找不到可以說了算的對話對象，而台北是苦於找不到夠份量的對話對象，台北也苦惱見不到北京見得到的人。

中華民國國際關係學會今天上午舉行「大陸兩會之後的美中台關係」座談會，蘇起指出，兩岸政策都「面向美國、側視彼此」，但大陸已領先台灣大半年布局，接下來美中台三方裡，美中關係將為主軸。

蘇起認為，目前美國罕見在貧富、左右、內外、上下等面臨內部分化，之前曾遇到川普前幕僚，聽到川普只問幕僚事實、不問意見，「把他們當siri」，可以感受到華府幕僚層非常挫折。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山則指出，習近平是強人領導，對台政策「硬的更硬」外，另一方面也代表彈性空間相對較大，「軟的能夠更軟」，對台不會只有強硬的部份。

趙春山坦言，台灣面臨前所未有最複雜內部環境，藍綠內部都沒有共識，而大陸目前對台採取「戰略重視、戰術輕忽」，自行執行對台政策，跳過台灣官方意見，加上美國川普政府的捉摸不定，台灣未來處境令人擔憂。