影／蔡丁貴：要被中國統一 他們自己回去就好了

2018-03-10 01:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



「自由台灣黨」主席蔡丁貴等獨派團體9日上午舉行記者會說明日前慈湖潑漆行動時，「大陳島鄉情文化促進會」理事長胡志偉與兩名同伴突然進入會場，朝著蔡丁貴狂噴「生髮劑」。蔡丁貴下午回應表示，「很同情他啦，表示統派已經走投無路，才會用這種比較低階的手法。」

蔡丁貴還表示，現在台灣與中國往來，已經沒有什麼禁忌了，「他們要被中國統一，他們自己回去就好了！」台灣雖比較小，也可能沒有中國富裕，但「我們喜歡這樣的生活」。

「要被中國統治的人回去中國，不要強迫台灣人被中國統治！」蔡丁貴說，這是他自己的感覺。