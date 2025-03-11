快訊

態度大轉彎！金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了

川普恐掀新一輪核武擴散 學者揪「可能人選」：下個擁核國是台灣或南韓？

陸配網紅TikTok武統言論出事了 移民署：廢止在台居留許可

HBL／劉程恩有籃球旅外夢 想向游艾喆看齊

中央社／ 台北11日電

松山高中主控劉程恩剛率隊拿下高中籃球聯賽（HBL）冠軍，並獲選FMVP，他今天透露，小時候看到學長游艾喆打球覺得很厲害，想和學長一樣，後續將好好準備，希望有機會旅外。

劉程恩日前在113學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組冠軍賽繳出「大三元」，成為史上第一人，率領松山高中擊敗南山高中，捧起睽違7年金盃，賽後榮膺冠軍戰最有價值球員（FMVP）。

劉程恩今天出席全國國民小學籃球錦標賽開賽記者會接受媒體聯訪時表示，與效力日本B聯盟一級球隊滋賀湖泊游艾喆都是來自宜蘭縣南澳鄉，他回憶起國小時看學長打球，「覺得籃球好酷、好帥，我也想要像他們一樣。」

不過，劉程恩從南澳國小畢業後，進入台北市金華國中前2年，都沒有機會拿到國中籃球聯賽（JHBL）球衣，加上遇到鎖骨受傷，一度陷入低潮，後來在國三轉回南澳國中，並被教練黃萬隆相中，而成為松山高中男籃一員。

劉程恩指出，感謝教練黃萬隆有看到他，畢竟國中前2年在甲組沒機會上場，國三又是待乙組，他笑稱，到松山高中，算是3年磨一劍，接下來將好好準備，看有沒有機會旅外發展。

全國國民小學籃球錦標賽將於3月17日開打，劉程恩與南山高中的楊承叡今天現身記者會分享經驗，劉程恩勉勵小球員能堅持到最後，他認為，堅持對於運動員而言是很重要信念，甚至可能影響比賽的結果。

HBL HBL女子組 HBL男子組

延伸閱讀

TPBL／支持中華隊拚亞洲盃 4場比賽改期

TPBL／搶攻親子球迷 攻城獅聯手高人氣恐龍角色

籃球／U14錦標賽「自強」內戰 桃園退花蓮登頂

籃球／去年暑假剛成立 中華商海U19聯盟磨兵

相關新聞

JHBL／永仁高中奪HBL女子組亞軍 國中部要拚隊史11冠

高中籃球甲級聯賽(HBL)總決賽昨冠亞軍戰，台南市永仁高中決戰北一女，最後以84比96敗下陣來。體育局長陳良乾說，雖屈居...

HBL／松山總教練葉韋喬執教首冠 彌補學生時期遺憾

HBL高中籃球聯賽松山高中今天睽違7年再度奪冠，同時是總教練葉韋喬執教生涯首冠，他賽後感性表示，學生時期沒能做到，如今換...

HBL／北一女二連霸 松山逆轉封王

高中籃球聯賽（HBL）昨於台北小巨蛋決賽，女甲級北一女中靠著一五七公分後衛彭郁榛和隊長潘陳家姍聯手轟五十三分，以九十六比...

HBL／彭郁榛學會調適情緒 開心獲得女子組FMVP

HBL高中籃球聯賽北一女中今天如願完成2連霸，其中冠軍戰狂飆30分的彭郁榛榮膺女子組FMVP，她表示，今年學會調適情緒，...

HBL／「大三元」奪MVP寫歷史 劉程恩：證明矮個子也能拿成績

松山高中今天113學年HBL男甲冠軍戰力退衛冕軍南山高中，以90：82拿下隊史第7座冠軍，178公分的高三後衛劉程恩以2...

HBL／從外卡到驚奇奪冠 松山教練：我們真的很喜歡打籃球！

「綠色神盾」松山高中今年寫下驚奇，從複賽打到外卡才闖進8強，8強靠最後一戰奪勝才搭上4強末班車，但在台北小巨蛋先退頭號種...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。