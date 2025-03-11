HBL／劉程恩有籃球旅外夢 想向游艾喆看齊

松山高中主控劉程恩剛率隊拿下高中籃球聯賽（HBL）冠軍，並獲選FMVP，他今天透露，小時候看到學長游艾喆打球覺得很厲害，想和學長一樣，後續將好好準備，希望有機會旅外。

劉程恩日前在113學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組冠軍賽繳出「大三元」，成為史上第一人，率領松山高中擊敗南山高中，捧起睽違7年金盃，賽後榮膺冠軍戰最有價值球員（FMVP）。

劉程恩今天出席全國國民小學籃球錦標賽開賽記者會接受媒體聯訪時表示，與效力日本B聯盟一級球隊滋賀湖泊游艾喆都是來自宜蘭縣南澳鄉，他回憶起國小時看學長打球，「覺得籃球好酷、好帥，我也想要像他們一樣。」

不過，劉程恩從南澳國小畢業後，進入台北市金華國中前2年，都沒有機會拿到國中籃球聯賽（JHBL）球衣，加上遇到鎖骨受傷，一度陷入低潮，後來在國三轉回南澳國中，並被教練黃萬隆相中，而成為松山高中男籃一員。

劉程恩指出，感謝教練黃萬隆有看到他，畢竟國中前2年在甲組沒機會上場，國三又是待乙組，他笑稱，到松山高中，算是3年磨一劍，接下來將好好準備，看有沒有機會旅外發展。

全國國民小學籃球錦標賽將於3月17日開打，劉程恩與南山高中的楊承叡今天現身記者會分享經驗，劉程恩勉勵小球員能堅持到最後，他認為，堅持對於運動員而言是很重要信念，甚至可能影響比賽的結果。