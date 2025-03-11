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HBL／楊承叡旅英延續籃球路 兼顧夢想開飛機載家人旅遊

中央社／ 台北11日電

南山高中射手楊承叡國小時曾在澳洲念書，兒時搭飛機的經驗，也悄悄在心中埋下想當機師開飛機載家人出國的種子，如今他即將赴英國就讀相關科系，期待能邊打球，邊朝夢想邁進。

楊承叡日前在113學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組冠軍賽，飆進6顆三分球、拿下22分，可惜南山高中最終敗給松山高中，挑戰衛冕失利，也讓他高中籃球生涯劃下不完美的句點。

相較於過去不少球員高中畢業後赴美，楊承叡選擇旅英挑戰，他今天出席全國國民小學籃球錦標賽開賽記者會時接受媒體聯訪時透露，已經取得英國西英格蘭大學獎學金，將就讀航太工程與機師培訓系。

楊承叡表示，「想走另外一個方向看看，或許在我去過後，可能大家就會有不一樣想法，不一定要去美國，適合自己、自己喜歡的，還是最重要。」

談到所選的科系，楊承叡透露，國小三、四年級時曾到澳洲念書，「因為搭飛機，都飛很遠，有想過以後要帶著家人一起出國，這是一直以來的夢想，但打球還是可以並行。」

楊承叡了解這條路並不容易，但他認為，既然有夢想就要去嘗試，「畢竟如果沒試過，長大後或許就會覺得很可惜。」

HBL HBL女子組 HBL男子組

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