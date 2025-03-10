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永仁高中奪HBL女子組亞軍 國中部要在JHBL拚隊史11冠

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
高中籃球甲級聯賽(HBL)總決賽昨冠亞軍戰，台南市永仁高中奪亞軍，體育局長陳良乾（昨起）與立委林宜瑾前往加油。圖／南市體育局提供
高中籃球甲級聯賽(HBL)總決賽昨冠亞軍戰，台南市永仁高中奪亞軍，體育局長陳良乾（昨起）與立委林宜瑾前往加油。圖／南市體育局提供

高中籃球甲級聯賽(HBL)總決賽昨冠亞軍戰，台南市永仁高中決戰北一女，最後以84比96敗下陣來。體育局長陳良乾說，雖屈居亞軍，但永仁女將不屈不撓的精神讓人敬佩；他稱許，球員們全力以赴，不論是主力先發還是替補隊員，都發揮出色。

市長黃偉哲表示，永仁高中自101學年度至今，6度闖進冠軍戰，並在101、102學年度登上冠軍，102學年度賽事更締造出14戰全勝紀錄，相當不容易。今年永仁高中捲土重來，在總教練時超傑的帶領下，以複賽全勝之姿奪下4強門票，頂著決賽的巨大壓力下，永仁女將在4節賽事中，比分緊咬北一女中，不願意放棄任何得分的機會，展現無比韌勁。

陳良乾說，市府全力支持基層運動發展，除了補助永仁女籃營養午餐費用外，於賽前加碼補助28萬菁英計畫、調整專任教練員額均以選手需求為先，提供完善的環境讓教練、選手都能夠專心一意在賽場上。

他表示，永仁高中教練時超傑在場邊運籌帷幄，適時調整戰術，帶領球員展現出拼勁也讓對手感受到無比的壓迫；球員們全力以赴，不論是主力先發還是替補隊員，都發揮出色，黃少縵、陳薇涵、曾廷翊、鐘雨蓁以及黃翊蓁等為球隊貢獻關鍵分數，吳宜蓓在籃板下也多次搶下籃板球。每位選手都是打進今天決賽的重要成員，女將們的實力及拼鬥的精神在未來令人期待。

JHBL國中籃球聯賽八強決賽將於4月16日在苗栗巨蛋體育館正式開打，永仁高中（國中部）將力拼隊史第11冠，讓我們拭目以待並為南市女籃加油。

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