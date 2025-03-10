HBL／松山總教練葉韋喬執教首冠 彌補學生時期遺憾

中央社／ 台北9日電
松山奪下隊史第7冠，將教練葉韋喬拋到空中。聯合報記者蘇健忠／攝影
松山奪下隊史第7冠，將教練葉韋喬拋到空中。聯合報記者蘇健忠／攝影

HBL高中籃球聯賽松山高中今天睽違7年再度奪冠，同時是總教練葉韋喬執教生涯首冠，他賽後感性表示，學生時期沒能做到，如今換身分幫助球員完成夢想。

HBL「綠色神盾」松山本季過程並不順遂，不僅在複賽落入外卡戰，才如願挺進8強，接著又驚險取得4強門票、延續連3年前進小巨蛋，沒想到昨役爆冷扳倒強敵光復高中後，今天又擊敗衛冕軍南山高中，繼106學年度完成2連霸後再度奪冠，為這段驚奇之旅畫下完美句點。

上個月才剛過30歲生日的松山總教練葉韋喬，如今進帳執教生涯首冠，他在賽後接受媒體聯訪時表示，當下腦筋一片空白，因為一切得來不易，並提到這座冠軍絕對是每個人美好的回憶，「這一整年訓練很辛苦，這是很好的結果，也能讓高一、高二球員知道只要肯訓練，一定會有好的成果。」

學生時期未能一嚐HBL冠軍滋味，如今轉換身分終於爬到頂峰，葉韋喬感性表示，現在變成協助球員完成夢想，「不管最後排名第幾名，我們很喜歡打籃球，這批孩子也真的很努力付出，有這樣結果是他們努力得來的。」

從「鐵血教頭」黃萬隆手中接過松山的兵符，葉韋喬持續傳承松山精神，並向恩師黃萬隆表達謝意，感謝他這7年的嚴格要求，雖然兩人在過程中很多意見不合，「但現在我身為總教練也體驗到很多不同的事，謝謝黃教練照顧、栽培，這座冠軍想要獻給他。」

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