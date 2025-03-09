HBL／「大三元」奪MVP寫歷史 劉程恩：證明矮個子也能拿成績

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
松山高中劉程恩（左）與北一女中彭郁榛（右）榮獲ＭＶＰ。記者蘇健忠／攝影
松山高中劉程恩（左）與北一女中彭郁榛（右）榮獲ＭＶＰ。記者蘇健忠／攝影

松山高中今天113學年HBL男甲冠軍戰力退衛冕軍南山高中，以90：82拿下隊史第7座冠軍，178公分的高三後衛劉程恩以24分、11籃板、12助攻的「大三元」數據奪下MVP，成為冠軍賽奪「大三元」第一人，讓他笑說證明「矮個子也能拿成績」。

劉程恩和查傑是松山今年雙核心，兩人冠軍戰聯手發揮，教頭葉韋喬說，兩人都是自己心目中的MVP，也為劉程恩的「大三元」感到開心，「他本來就做得到，他也帶領了球隊，這個球隊最重要是他可以得分，也可以助攻，搶籃板也是在幫助隊友，小朋友都在為隊友付出，不是為個人表現。」

高中生涯最終戰完成HBL個人第一次「大三元」，劉程恩強調最重要是球隊拿下冠軍，不在乎個人數據，不過「大三元」的確是HBL最終戰最完美的一個結束，感謝隊友讓自己不留遺憾，也證明身高不是絕對，他笑說：「矮個子也可以拿很多成績。」

查傑今天也有23分、11籃板演出，他表示和劉程恩「不分你我」，誰手感好就把球交到對方手上，今天還有高二劉廷寬扮演「X因子」轟下22分，人人都是冠軍功臣。

《113學年HBL個人獎項》

籃板后／王：廖秀珍（淡商）／傅雋堯（能仁）

抄截后／王：薛青霞（苗商）／劉程恩（松山）

助攻后／王：鄭敬璇（淡商）／周佑承（南湖）

阻攻后／王：薛青霞（苗商）／歐瑞克（錦和）

新人后／王：黃翊蓁（永仁）／莊立安（光復）

MVP：彭郁榛（北一）／劉程恩（松山）

最佳教練：駱燕萍（北一）／葉韋喬（松山）

松山高中獲得HBL高中籃球聯賽男子組冠軍。記者蘇健忠／攝影
松山高中獲得HBL高中籃球聯賽男子組冠軍。記者蘇健忠／攝影
松山高中獲得HBL高中籃球聯賽男子組冠軍。記者蘇健忠／攝影
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