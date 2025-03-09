賴總統出席HBL男子組冠軍賽 以行動支持體育
總統賴清德今晚前往台北小巨蛋出席「113學年度高級中學籃球聯賽（HBL）甲級總決賽」男子組冠軍賽，以實際行動支持國內體育賽事，為球員們加油喝采。
HBL男子組冠軍今天晚間出爐，松山高中靠著主控劉程恩繳出「大三元」成績單，在男子組冠軍戰以90比82力退南山高中，繼106學年度後再度勇奪冠軍金盃。
總統府晚間發布新聞稿表示，賴總統今天前往台北小巨蛋出席「113學年度高級中學籃球聯賽（HBL）甲級總決賽」男子組冠軍賽，以實際行動支持國內體育賽事，為球員們加油喝采；比賽結束後，總統也為女子組冠軍北一女中及男子組冠軍松山高中頒發冠軍獎盃，肯定球員們精彩的運動表現。
教育部長鄭英耀、環境部長彭啓明、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、中華民國高級中等學校體育總會會長胡劍峯，與立法委員莊瑞雄、蘇巧慧、吳沛憶、黃捷等人都出席觀賞賽事。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言