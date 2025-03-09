HBL／從外卡到驚奇奪軍 松山教練：我們真的很喜歡打籃球！

「綠色神盾」松山高中今年寫下驚奇，從複賽打到外卡才闖進8強，8強靠最後一戰奪勝才搭上4強末班車，但在台北小巨蛋先退頭號種子光復高中，今天再以90：82力退衛冕軍南山高中，奪下隊史第7座冠軍，第一年完整執教的教練葉韋喬感性說，感謝球員相信自己，冠軍是今年最美好的結果。

「上半場我們打得很辛苦，小朋友還是撐住了，堅持到底，下半場包含（劉）廷寬跳出來、查傑跳出來，最後面（劉）程恩跳出來，我們都是靠罰球，把分數拉開，最重要的是他們相信我，我也相信他們，我很謝謝他們。」賽後被球員拋到空中的葉韋喬還提到，排名雖落後，但松山匯集一群很熱愛打球的孩子，「我們真的很喜歡打籃球，他們很願意去付出、努力，有這樣結果是他們努力來的，可以為他們感到很驕傲。」

身為松山校友，葉韋喬跟在創隊教練黃萬隆身邊7年，上個賽季預賽突然接下總教練兵符，今年從招生開始才是第一個執教完整賽季。第一個賽季就奪下冠軍和最佳教練，他強調只是教練生涯一個過程，「對他們來講可能是很好的回憶，對我來講，我更要知道該做什麼事情，就像很多前輩都會說，包括黃教練（黃萬隆）也會說，可以為冠軍開心，但是還是要面對下一個賽季。」

「對我來講，冠軍是這一屆、這三年每個人美好的回憶，但下個學年度又要重新準備，如何延續是我執教最大考驗。」葉韋喬說。

松山今天共有3名球員得分超過20分，劉程恩奪下24分、11籃板、12助攻「大三元」，高三後衛查傑頂著4犯貢獻23分、11籃板，高二劉廷寬投進4記三分球在內的22分，都是隊史第7冠功臣。