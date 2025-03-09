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HBL／北一女兩連霸改寫隊史！蔣萬安送香蕉祝賀 「明年拚三連霸」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
HBL決賽今天於台北小巨蛋登場，女子組冠軍由北一女中取得隊史首次兩連霸，台北市長蔣萬安今到場觀賽，並在賽前送上「香蕉」祝賀。圖／北市府提供
HBL決賽今天於台北小巨蛋登場，女子組冠軍由北一女中取得隊史首次兩連霸，台北市長蔣萬安今到場觀賽，並在賽前送上「香蕉」祝賀。圖／北市府提供

HBL決賽今天於台北小巨蛋登場，女子組冠軍由北一女中取得隊史首次兩連霸，台北市長蔣萬安今到場觀賽，並在賽前送上「香蕉」給晉級冠軍賽北市球隊北一女中、松山高中，在北一女奪冠後也特定到休息室祝賀，希望明年能夠繼續力拚三連霸。

今天決賽蔣萬安今到現場觀賽，為北市選手應援外，還準備「香蕉」送到松山高中、北一女中的選手休息室，除了讓大家賽前、賽後補充體力，更是象徵每一位選手「都是台北蕉傲。」而在北一女奪冠後，蔣萬安也前往北一女選手休息室祝賀，並相約明年再拿三連霸。

蔣萬安指出，北一女這次完成隊史首次連霸，球員拼到最後一刻，送上香蕉也代表一個意涵在，也代表每位選手都是台北的「蕉」傲，更用台語逗趣表示「吃香蕉，拿金牌」，且吃香蕉可以讓運動員快速恢復體力、補充能量避免抽筋。

北一女中獲得HBL高中籃球聯賽女子組冠軍後，球員高興與隊友相擁慶祝。記者蘇健忠／攝影
北一女中獲得HBL高中籃球聯賽女子組冠軍後，球員高興與隊友相擁慶祝。記者蘇健忠／攝影

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