HBL／劉程恩「大三元」！松山驚奇退衛冕軍南山奪隊史第7冠

HBL男甲衛冕軍南山高中今天在台北小巨蛋壓軸戰和松山高中上演第4度的冠軍戰「雙山對決」，以第4種子進入小巨蛋的松山再度演出「下剋上」戲碼，在劉程恩24分「大三元」、劉廷寬22分和查傑23分發揮下，硬是以90：82拿下勝利，迎接校史第7冠。

松山隊史8冠是HBL男甲紀錄，松山6冠緊追在後，且曾在97學年到99學年完成男甲史無前例的3連霸；兩軍曾在99、104和105學年冠軍戰對決，暌違7年再拚冠，南山是連5年打壓軸戰，昨天4強賽力退頭號種子光復高中的松山是相隔6年再度挑戰金盃。

第一節南山以27：24微幅領先，松山靠查傑外線領軍第二節打出7：2反攻，但查傑開節不到3分鐘就吞下第3犯，南山又有楊承叡和黃瀚陞各飆進3記外線，助衛冕軍打出一波22：9猛攻，領先擴大到51：40領先；松山靠查傑和劉程恩帶動一波5：0節末攻勢，半場打完將差距縮小到45：51。

黃瀚陞和楊承叡第二節各投進3記三分彈，上半場楊承叡外線4投4中攻下14分，黃瀚陞三分球6投4中轟下18分；松山半場以劉程恩12分、查傑10分最高。

查傑第三節率先命中三分球，劉廷寬追加兩球，助松山54：54追平比分；南山靠劉耕灝外線進球回到領先，6分38秒查傑又領到個人第4犯，不過查傑、劉程恩和劉廷寬接連進球讓松山追近比分，3分21秒查傑接入進球更助松山64：63超前。南山靠楊承叡飆進單場第5記三分球要回領先，三節打完握有70：68微幅優勢。

第四節劉程恩飆進外線、查理籃下打進，讓松山再以75：72超前，劉程恩最後3分鐘進球、查傑2罰更讓松山握有84：77優勢；劉耕灝進球為南山止血，陳均維籃下再打進，不過劉程恩讀秒街切入進球，松山仍握有86：81優勢。最後49秒黃瀚陞2罰1中，24秒查傑製造黃瀚陞第5犯後2罰俱中，最終助松山在「雙山對決」登頂。