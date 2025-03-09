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HBL／北一女衛冕成功創造歷史 教練喊話拚3連霸
高中籃球聯賽（HBL）衛冕軍北一女中今天在女子組冠軍戰以96比84力退永仁高中，完成校史首度2連霸，總教練駱燕萍賽後喊話，希望明年再拚3連霸。
上季在HBL以全勝之姿封后的北一女，今年將挑戰衛冕，今天在冠軍戰面對永仁，首節在投籃命中率極高的情況下，團隊單節灌進35分，甚至手握15分領先，雖然數度遭永仁縮小差距，但北一女最後仍穩住陣腳，如願以12分之差帶走冠軍金盃，同時是校史首度2連霸。
北一女總教練駱燕萍賽後接受媒體聯訪時表示，感謝教練團調整所有人的狀態，也看到球員們在場上拚搏、相信教練團，「雖然起伏還是很大，但孩子們頂住壓力，攜手拿下勝利的果實。」
駱燕萍指出，創造歷史一直都是很有趣的事，從去年締造連勝封后開始，到今天完成校史首度2連霸，「我都跟孩子們說，從小目標堆疊起來，期許高二這批球員看到學姊的努力，明年朝著3連霸目標前進，再去創造不同的歷史。」
重返4強之列的永仁本季以亞軍作收，總教練時超傑認為，球員都盡力了，也看到愛徒們從不相信彼此，到透過這一年學會團隊的愛與信任，「這是我今年感觸最深的事，雖然比賽輸了，但她們知道全力以赴，對未來發展不論求學、繼續打球也都有幫助。」
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