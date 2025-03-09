HBL／決賽脫胎換骨 北一奪連霸教頭曝關鍵

8強賽遭永仁高中逆轉又輸給淡水商工，HBL女甲衛冕軍北一女中決賽「報仇」，昨天4強賽力退淡商，今天冠軍戰更是首節就奠定兩位數領先，在高二後衛彭郁榛轟下HBL新高30分下以96：84力退重返4強的永仁高中，完成隊史第一次連霸和第3冠。

上階段氣氛沈悶的北一，來到小巨蛋脫胎換骨，教練駱燕萍透露，最大改變是球員們的心態調整，「她們願意溝通，真的想要，而且接受別人的缺點。」

且北一已連7年闖進4強，更是從110學年起連4年打進冠軍戰，對小巨蛋的空間和經驗都優於對手永仁，不只永仁教頭時超傑坦言北一處理球優於自家子弟兵，今天轟下30分的彭郁榛也笑說，有去年的經驗，心理壓力舒緩不少。

去年4強賽後在記者會掉眼淚的彭郁榛，今天帶著笑容出席冠軍賽後記者會，她笑說：「今年沒想像中緊張，很放鬆，想說既然這樣就不要綁手綁腳。」

第四節末投進三分球後開心慶祝，彭郁榛透露其實沒注意這顆三分球讓得分達到30分，「沒注意分數，有點嚇到，我是下來隊友說才知道。」這也是她和小一屆的妹妹彭郁婷共享奪冠時刻，讓她再度露出燦笑，「很開心！從來沒有過。」

北一去年寫下「全勝封后」的隊史新猷，今年連勝雖遭中斷但完成首度的2連霸，高二的彭郁榛展望明年務實說：「一樣做好自己，不想太多，做好本份，自己做好，就能做到（3連霸）。」