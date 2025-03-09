HBL／157後衛飆30分！北一退永仁寫隊史首度連霸

尋求隊史首度2連霸的北一女中，今天和永仁高中在HBL女甲級冠軍戰碰頭，衛冕軍「小綠綠」北一首節就取得15分領先，永仁下半場雖曾將差距追到4分，但擋不下北一157公分後衛彭郁榛和隊長潘陳家姍，兩人聯手轟下53分，助北一女以96：84奪勝，迎接隊史第3冠。

北一從110學年起連4度打進冠軍戰，前2年都敗給淡水商工，去年擊敗普門中學完成「全勝封后」紀錄，今年尋求隊史第3冠；永仁曾在101和102學年寫下連霸，但之後4度闖進最終戰都吞敗，今年同樣挑戰隊史第3座金盃，也是兩軍首度在冠軍戰碰頭；兩軍預賽和8強也曾碰頭，預賽北一大勝25分，上月8強永仁上演逆轉勝，以71：70扳回一城。

開賽永仁鍾雨蓁籃下得手後楊采璇2罰俱中，先取得4：0優勢；北一靠彭郁榛進球得分開張，張映庭再飆外線，吳欣穎快攻造成「3分打」，回敬一波8：0攻勢，再打出9：1小高潮，加上永仁主力後衛陳薇涵3分37秒扭傷腳踝退場，讓北一首節取得35：20領先。

彭郁榛第一節就攻下11分，吳欣穎也有9分進帳；永仁第二節在後衛曾廷翊帶動7：0攻勢後，又是彭郁榛和吳欣穎接連外線進球止血，潘陳家姍也追加外線，衛冕軍連下3記外線讓領先擴大到44：27，半場打完也握有55：42優勢。

第三節永仁靠黃少縵和陳薇涵含罰進5分縮小分差，再靠北一接連失誤追到56：60，不過衛冕軍有潘陳家姍和王若妍接連快攻進球穩住領先，加上彭郁榛讀秒階段抄截後快攻得手、潘陳家姍最後6秒2罰1中，帶著73：62優勢進入決勝節。

第四節潘陳家姍連續進球讓衛冕軍保持兩位數領先，菜鳥陳柔安又飆進外線，彭郁榛2罰俱中追加分數，領先擴大到86：68，最終就在彭郁榛HBL個人新高30分、潘陳家姍23分聯手下以96：84完成隊史第一度的2連霸。

北一女籃球隊慶祝勝利。記者蘇健忠／攝影

北一女籃球隊慶祝勝利。記者蘇健忠／攝影

北一女籃球隊慶祝勝利。記者蘇健忠／攝影

北一女籃球隊慶祝勝利。記者蘇健忠／攝影