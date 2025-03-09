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HBL／光復退南湖奪季軍 新人王獲單場MVP噴淚

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
光復收下季軍戰勝利，隊友們相擁慶祝。記者蘇健忠／攝影
光復收下季軍戰勝利，隊友們相擁慶祝。記者蘇健忠／攝影

昨天遭逆轉無緣連4年闖冠軍戰的光復高中，今天113學年HBL男甲季軍戰拿南湖高中開刀，首節就打出27：12攻勢奠定勝基，最終以90：71擊敗重返4強的南湖高中，今年的小巨蛋旅程仍帶回勝場，全隊賽後也維持傳統，圍圈跪地親吻球場，和113學年告別。

相較南湖是暌違8年重返4強，光復連5年「攻蛋」，但去年冠軍戰遭南山高中逆轉、以2分差錯過3連霸機會，今年以頭號種子身份晉級最終階段卻又在昨天4強賽遭松山後來居上，再一次2分差輸球。

光復教頭陳定杰坦言，2年來的2場球加起來只輸4分，卻是失去2次爭冠機會，「也會自我懷疑，為什麼沒把孩子最後關頭穩住，很開心也很感謝今天孩子們回到平常訓練的狀態，每個人把角色扮演好，就離勝利近一點。」他也特別提到獲得季軍戰單場MVP的111學年「新人王」陳相榮，經歷高二前的嚴重膝傷學會「謙虛」，在光復的最後一場比賽帶領球隊拿下勝利。

光復第一節就拉開兩位數領先，優勢一路維持，第四節還上演灌籃秀，先是謝昀達突破後單手飛扣，再有張鈞淮快攻後的灌籃，讓光復板凳席和啦啦隊嗨到最高點；賽後陳相榮獲選單場MVP後再隊友擁抱下爆淚，他解釋升高二前暑假左膝十字韌帶斷裂，高二賽季全部報銷，很沒自信也想過放棄，「隊友叫我堅持下去，很感動。」

陳相榮坦言，就像教練陳定杰所說，過去「眼睛長在頭上」，受傷後發現自己很多不足，且少了一整年的實戰經驗，未來會加強增進個人能力和肌力，繼續在籃球路上努力。

陳相榮的爸爸陳文宗是前公賣金龍男籃（台啤前身）的知名射手，今天被兒子牽著踏上小巨蛋舞台，陳相榮也以場上好表現回饋給家人，攻下全場最高26分外帶9籃板的他透露平時爸爸也會傳授自己投籃技巧，「受傷後家人給很大的安慰，會給我很多建議，謝謝他們支持我的選擇。」

光復張鈞淮（左）突破。記者蘇健忠／攝影
光復張鈞淮（左）突破。記者蘇健忠／攝影
光復陳相榮（右）外線出手。記者蘇健忠／攝影
光復陳相榮（右）外線出手。記者蘇健忠／攝影
謝昀達爆扣。記者蘇健忠／攝影
謝昀達爆扣。記者蘇健忠／攝影
光復何鉦凱（左）切入。記者蘇健忠／攝影
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光復季軍戰奪勝後跪地親吻小巨蛋球場。記者蘇健忠／攝影
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