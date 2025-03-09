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HBL／看美國隊奧運影片激勵 何采琪化身「陽明柯瑞」奪MVP

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
陽明高中何采琪獲得女甲級季軍戰MVP。記者蘇健忠／攝影
陽明高中何采琪獲得女甲級季軍戰MVP。記者蘇健忠／攝影

高二因左膝嚴重傷勢錯過小巨蛋最後2戰，升上陽明高中三年級的158公分後衛何采琪今年不再留下遺憾，今天113學年HBL女甲級季軍戰她三分球2投俱中轟下全隊最高18分，助隊以68：62扳倒淡水商工，帶著勝利和季軍獎盃告別高中籃球生涯。

何采琪去年預賽傷到左膝，賽季直接報銷，連陽明前往日本移地訓練時，她都待在台灣，超過半年的復健讓她高三開學前一度有退出念頭，「教練說了很多，我也願意留下來，他們沒有放棄我，我不想放棄自己。」

最後一個HBL賽季回歸，陽明也如願連5年「攻蛋」，何采琪昨天4強賽碰永仁高中被針對，自己坦言「傻住」，陷入自己世界，不過輸球後隊友互相寫紙條鼓勵，收到很多暖心話語，今天最終戰大家相約享受比賽，還想了許多慶祝動作。

何采琪笑說，4強前就有在串流平台上看美國隊巴黎奧運的影片，當時隊友們就說好要享受小巨蛋最後兩戰，今天賽末飆進關鍵外線後更學NBA球星柯瑞擺出「睡覺」慶祝手勢是很自然的動作，「那時想說進了氣勢不一樣，一定要投進！」

今天何采琪還牽著2歲多的妹妹進場，獲選女甲季軍戰單場MVP的她感性說，高中最終戰至少有完美結尾；陽明教練李台英也形容，人生就像單行道，期許球員們「把握當下」，不要被過去的遺憾束縛。

陽明奪下季軍戰勝利後和觀眾席的長期贊助商相擁。記者蘇健忠／攝影
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