HBL／季軍戰逆轉力退淡商 陽明連3年收季軍

HBL甲級最多冠得主淡水商工，113學年挑戰女甲第14冠失利，今天季軍戰碰陽明高中，高二前鋒羅子喬雖轟下全場最高23分，但下半場團隊僅拿23分，讓陽明以68：62逆轉拿下勝利，連3年奪下季軍。

去年掉出4強行列的淡商，今年重返小巨蛋但昨天敗給衛冕軍北一女中、落入季軍戰，今天首節在羅子喬2記三分球在內8分領軍下，取得22：17領先；陽明第二節在陳宥妡和周妘接連飆進外線下追近到24：26，蘇衡2罰1中更助陽明31：31追平比分，淡商雖將領先擴大到39：33，但何采琪為陽明投進壓哨打板三分球，半場打完以36：39緊咬比數。

何采琪第三節切入得手，讓陽明40：39超前比分，不過淡商靠鄭敬璇打進追平球，三節打完兩隊48：48戰平。

攻下陽明最高18分的何采琪獲選單場最有價值球員。記者蘇健忠／攝影

汪真依第四節跳投破網讓淡商重回領先，陽明連飆外線加上陳宥妡切入得手，回敬一波10：2攻勢取得6分領先；陽明禁區大將許語珊5分11秒犯滿，2分23秒換淡商主控鄭敬璇領到畢業證書，何采琪2罰俱中下陽明取得64：59領先，羅子喬2罰失手後陳宥妡讀秒階段切入得手，何采琪追加2罰得手後更比出NBA勇士隊當家球星柯瑞的「睡覺」慶祝手勢，最終陽明就以68：62收下勝利。

攻下陽明最高18分的何采琪獲選單場最有價值球員，賽後和隊友抱著教練李台英哭成一團，氣氛感人。

陽明隊史最佳成績是97學年的亞軍，近5年都打進小巨蛋但首戰都吞敗，今天奪下勝利至少追平隊史次佳成績，連3年帶回季軍獎盃。