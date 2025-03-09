HBL／松山、永仁 闖進男女子組冠軍賽

ＨＢＬ四強賽昨天在台北小巨蛋點燃戰火，兩支本學年都一度落入外卡賽的男子組松山高中、女子組永仁高中，在昨天分別險勝光復高中與陽明高中，搶下兩校暌違多年的冠軍賽門票，將在今天與衛冕軍南山高中與北一女中爭奪冠軍。

前一次闖進到冠軍賽已是一○六學年度的「綠色神盾」松山，在資深教頭黃萬隆於去年退休後，今年由葉韋喬獨自執掌兵符，儘管季前不被看好，甚至在十二強賽落入到外卡賽才晉級。

昨天四強賽面對強敵光復，松山在第四節最後階段還一度八分落後，不過松山手感最火燙的查傑關鍵時刻先是投進三分球，回頭又賞給對手一記麻辣鍋，加上劉程恩、劉廷寬六罰五中，最終以六十四比六十二險勝，相隔六年再度闖進冠軍賽。

對於獨掌兵符的首個賽季就帶領球隊闖進到冠軍賽，葉韋喬指出，儘管在季前各界都不看好他們，甚至連自己都為球隊感到擔憂，但球員一路堅持。昨天在落後的情況下也沒有放棄比賽，尤其全場罰球廿一次出手命中十八球的高水準表現，都讓他感到訝異。

至於女子組永仁十二強賽同樣掉入外卡賽，不過八強賽卻拉出七連勝，昨天四強賽面對陽明也是在上半場落後的情況下，靠著下半場防守加壓，以及陳薇涵末節的關鍵攻守表現，以六十七比六十擊敗陽明，相隔三年再度晉級冠軍賽。

永仁教練時超傑表示，球員在本學年剛開打時表現是有氣無力，似乎也不在乎輸贏，讓他說出重話，「我在後面集訓時跟她們說如果不想繼續下去，乾脆放假回家，妳們自己決定。她們也邊流淚邊改變，最後也做到了，今年她們確實給我上了一課」。

今天ＨＢＬ冠軍賽也將上演兩支外卡球隊與衛冕軍的交鋒，男子組由松山、南山上演「雙山大戰」，女子組則由永仁與北一女首次在冠軍賽爭奪后冠。