HBL／遭重兵看防僅拿9分 黃翰陞大讚劉耕灝頂住缺口

去年以高一菜鳥姿態在HBL甲級男子組冠軍賽拿下MVP的南山高中黃翰陞，今天在四強賽遭到南湖高中重兵看防，全場僅拿下9分，但他也隨即作出調整不斷為隊友製造機會，在南山最終以86：70擊敗南湖後，黃翰陞也強調不在意個人數據，並稱讚隊友頂起了火力缺口。

黃翰陞去年在HBL四強賽與冠軍賽扮演板凳暴徒角色，替補上陣28分鐘投進5顆三分球拿下19分，成為南山奪下隊史第8冠的大功臣，最終也以菜鳥姿態奪下MVP，成為備受關注的未來之星。

而今天黃翰陞與南山再度站上四強賽舞台，不過早已經是各隊重點防守目標的他，在南湖整場比賽嚴加看防以及不斷製造身體碰撞下，最終11次出手僅命中3球，包括三分球2投0中，僅拿下9分，但他也送出5次助攻、抓下8籃板，透過不同方式幫助球隊贏球。

儘管自身火力受到限制，但黃翰陞坦言能夠幫助球隊贏球，個人數據就不重要，尤其今天隊友劉耕灝拿下25分，陳均維、楊承叡、謝旻耕也都有雙位數得分表現，幫助南山在第四節擺脫南湖糾纏，連續5年闖進到冠軍賽。

黃翰陞賽後表示，儘管對手嚴加看防讓他今天沒有太舒服的出手機會，但感謝隊友頂上得分缺口，「耕灝真的很強，今天他打得那麼好，明天對手在防守時肯定會更注意他。」