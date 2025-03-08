HBL／南山末節打爆南湖 明決賽與松山上演「雙山爭冠」
HBL甲級男子組第二場四強賽，衛冕軍南山高中與暌違多年重返四強的南湖高中展開激戰，南湖在第三節打完一度取得3分領先，不過南山靠著第四節前段的三分球連發，重新要回領先優勢，最終南山也以86：70擊退南湖，明天決賽將與松山高中上演「雙山大戰」。
南山去年在男子組冠軍賽擊敗光復，收下校史男子組第8冠後，本學年依舊被視為是冠軍熱門球隊，至於南湖則是繼104學年度後再度站上四強舞台，不過兩校今天在四強賽交鋒卻打出激烈一戰。
南山今天上半場在劉耕灝領軍下，儘管一路保持領先，不過南湖得分箭頭周佑承也展現火燙手感，尤其在第三節結束前完成一次補籃「三分打」，幫助南湖反取得3分領先。
不過第四節場上狀況卻風雲變色，南山陳均維、劉耕灝連續砍進三分球，反觀南湖卻出現進攻熄火得狀況，在該節前9分鐘僅拿下5分，南山也一口氣將差距擴大到雙位數，最終也以16分差距勝出，明天將與松山爭奪冠軍，也是兩校繼105學年度後再度在男子組決賽碰頭。
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