HBL／松山劉程恩罰球大心臟 感謝隊友信任：一起完成逆轉勝

松山高中今天在HBL總決賽男子組4強賽事中，以64比62擊敗光復高中，成功挺進冠軍戰。後衛劉程恩在關鍵時刻展現大心臟，靠著穩定罰球幫助球隊逆轉取勝。他笑說：「感謝隊友幫忙，沒有因為我的失誤而輸球。」

高三的劉程恩這場比賽出賽39分鐘，繳出19分、9籃板、5助攻、5抄截全能表現。雖然全場19次出手僅命中4球，命中率僅21%，但他在罰球線上8罰7中，唯一的失誤甚至是故意不進。

在賽後接受訪問時，劉程恩坦言開賽後投籃手感不佳，「但很感謝教練和隊友的信任，加上全隊防守表現出色，才讓我們有機會緊咬比分，最終完成逆轉。」

比賽第4節還剩38秒時，光復高中因違反運動道德犯規，劉程恩獲得兩次罰球機會都穩穩罰進，將比分追近至1分差。然而，隨後他發生失誤讓光復獲得快攻機會，所幸對手未能把握。緊接著劉廷寬站上罰球線，兩罰全中助松山反超比數。

終場前僅剩2.8秒，光復高中祭出犯規戰術，劉程恩再次站上罰球線，第一罰穩穩命中，第二罰則故意不進，成功讓對手無法進行最後一擊。

劉程恩開心地回憶道：「教練和我對自己的罰球都很有信心，也成功穩穩罰進。沒想到當時出現一次失誤，讓對手有快攻機會，幸好隊友們不放棄，守住了局面。不然，那時候我跪在地上，真的以為會因為自己的失誤輸球。」

松山順利挺進冠軍戰，劉程恩最後強調：「既然已經拼到這裡，明天無論對手是誰，我們都會全力以赴，把冠軍盃留在松山。」