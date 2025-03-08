HBL／調整出冠軍隊的樣子 北一女成功復仇淡商明拚衛冕

在永仁率先搶下今年HBL甲級女子組首張冠軍賽門票後，衛冕軍北一女中也在與淡水商工之戰，靠著團隊4人得分上雙，以79：75勝出，連續4年闖進到女子組冠軍賽，將首度與永仁爭奪冠軍。

北一女中去年在冠軍賽擊敗普門，拿下校史第二座冠軍，不過今年的衛冕之路卻是走得跌跌撞撞，尤其在8強賽階段不敵永仁與淡商，以複賽第3名成績晉級到4強賽。

而今天北一女與淡商在4強賽再度碰頭，兩隊整場比賽互有領先，上半場打完北一女取得4分領先，不過第三節北一女拉出7：0開節攻勢，一度取得11分領先，但淡商在第四節急起直追，在倒數1分45秒時靠著鄭敬璇拋投命中，追到僅剩1分差距。

HBL高中籃球聯賽女子組四強賽，北一女中彭郁榛（中）突破包夾上籃得分。記者余承翰／攝影

不過關鍵時刻北一女先是潘陳家姍賞給對手一記麻辣鍋，張善筑、彭郁榛更是連續在籃下取分，奠定勝基，最終北一女就以4分差距險勝，連續4年打進總冠軍賽，但將是首度與永仁爭奪后冠。

對於歷經8強賽的震盪後，仍是在今天搶下冠軍賽門票，北一女教練駱燕萍表示，「複賽期間我們都在調整，狀況不是很好，這段期間都在調整出冠軍隊的樣子。今天賽前我也把問題拋給她們，問她們覺得教練心中的冠軍隊是什麼樣子，今天我們確實跟複賽很不一樣，沒有讓分數快速流失，拚命的防守和抓籃板。」