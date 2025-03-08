HBL／松山21罰18中教練也嚇到 葉韋喬感謝球員堅持

儘管在本學年開打前不僅不被外界看好，連教練葉韋喬都對於球隊狀態感到不安，但「綠色神盾」松山高中卻是倒吃甘蔗，從複賽落入外卡戰到今天4強賽擊敗光復高中，相隔6年再度挺進到冠軍賽，讓球員時期從沒有打過4強賽的葉韋喬直言，感謝球員堅持到最後一刻，帶他前進冠軍賽。

連續兩年在4強賽輸球的松山，上學年在前教練黃萬隆退休後，本學年由葉韋喬首度獨掌兵符，他坦言在本學年開打前，松山甚至在與國中球隊的交手中無法討到任何便宜，讓他一度對於球隊新學年的表現感到擔憂。

而松山在學年前段也確實打得跌跌撞撞，複賽還落入外卡賽才辛苦搶下8強門票，最終8強賽也是以第4名成績晉級，4強賽將碰上過去3年都打進到冠軍賽的光復，更是讓他們不被看好。

不過在今天與光復的交手中，上半場松山一度取得領先，但卻在第四節遭到對手逆轉，甚至在比賽最後3分鐘落後到8分，讓葉韋喬賽後透露，腦中一度閃過可能輸球念頭，但接下來松山查傑投進關鍵三分球，還透過團隊防守迫使光復發生失誤甚至賠上違反運動精神犯規，讓松山靠著最後6罰5中，最終以2分差距帶走勝利。

對於帶領松山搶下暌違7年的冠軍賽門票，葉韋喬賽後也感謝球員的堅持，他指出自己過去在球員時期甚至沒有打過4強賽，但現在松山球員卻帶著他前進冠軍賽，「雖然我沒有打過4強，但身為教練，我的工作就是讓他們不要留下遺憾。」

談到松山今天罰球21投18中的高水準演出，其中還包括一球是比賽倒數階段故意罰丟拖延時間，葉韋喬透露，這次來到小巨蛋練球後，就提醒球員罰球練習時自己尋找標的物，來克服距離感不同的問題，但對於球員今天能有這樣的罰球表現，他則說：「我也被嚇到了。」