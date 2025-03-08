HBL／松山關鍵罰球加阻攻險勝光復 隔6年再闖冠軍賽

HBL甲級4強賽男子組首場賽事由去年亞軍光復高中出戰「綠色神盾」松山高中，前三節打完還落後的光復，儘管在第四節中段靠著連續三分球命中逆轉戰局，但松山在比賽最後階段6罰5中，查傑還送出關鍵火鍋，幫助松山最終以64：62勝出，繼106學年度後再度闖進到冠軍賽。

去年分居二、四名的光復與松山，今年在4強賽交鋒，上半場松山在防守端展現強大壓制力，讓光復在前兩節打完僅攻下29分，並取得5分領先。

不過第三節松山今天狀況最火燙的查傑卻在該節剩下3分多鐘時就吞下個人第4犯，只能回到板凳席上觀戰，反觀光復靠著謝昀達在該節倒數階段投進超大號三分球，幫助光復在三節打完追到2分差距。

松山查傑（右2）攻下全場最高24分。記者余承翰／攝影

第四節光復開節連得5分，包括莊立安投進超前比分的三分球，儘管查傑回到場上後也隨即得分幫助松山止血，但光復雙衛莊立安、張亦連續兩顆三分球命中，幫助光復在比賽最後3分鐘取得8分領先。

倒數1分25秒松山查傑命中三分球後雙方回到3分差距，關鍵時刻光復卻出現致命的違反運動精神犯規，讓劉程恩站上罰球線兩罰俱中，加上劉廷寬也在下波進攻製造光復犯規，松山就靠著關鍵4罰逆轉戰局，最終以2分差距收下勝利，相隔6個學年再度闖進到冠軍賽。

松山今天以查傑攻下24分表現最佳，他還在比賽最後階段送出關鍵火鍋，成為松山贏球一大功臣，至於投進關鍵罰球的劉程恩與劉廷寬則皆有16分進帳，光復則以謝昀達19分最佳。

HBL高中籃球聯賽男子組四強賽，松山高中查傑（右）攻下全場最高的24分，並在比賽最後階段送出關鍵火鍋。記者余承翰／攝影