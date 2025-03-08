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HBL／永仁從外卡打到重返冠軍戰 時超傑：被球員上了一課

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
HBL高中籃球聯賽女子組四強賽，永仁高中以67：60擊敗陽明高中晉級冠軍賽，賽後球員衝進場中慶祝。記者余承翰／攝影
HBL高中籃球聯賽女子組四強賽，永仁高中以67：60擊敗陽明高中晉級冠軍賽，賽後球員衝進場中慶祝。記者余承翰／攝影

永仁高中在本學年HBL甲級女子組預賽一度落入外卡賽，不過她們接下來卻拉出一波9連勝，包括今天在4強賽擊敗陽明高中，相隔3年再度挺進到總冠軍賽，教練時超傑也直言，這個賽季確實被球員上了一課。

過去兩年都無緣站上小巨蛋舞台的永仁，本學年在預賽階段打得跌跌撞撞，落入外卡賽後才擊敗金甌晉級到複賽，不過來到複賽後她們表現卻判若兩隊，拉出一波7連勝，並在暌違兩季後重返小巨蛋四強賽。

而今天面對陽明的賽事也猶如永仁本季寫照，上半場打完還一度落後，不過靠著第三節讓陽明僅拿下4分，以及末節幾名主力球員挺身而出的表現，最終以7分差距搶下冠軍賽門票，

談到球隊本賽季一路跌跌撞撞，如今卻闖進到冠軍賽，教練時超傑賽後坦言，這兩年球隊在招生、訓練上都有一些低迷，球員對於自己信心也沒那麼好，導致預賽打得零零落落，「她們一開始表現得有氣無力，輸贏好像沒有關係，讓我在後面集訓時跟她們說如果不想繼續下去，乾脆放假回家，妳們自己決定，她們也邊流淚邊改變，最後也做到了，今年她們確實給我上了一課。」

HBL HBL女子組

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