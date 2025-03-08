HBL／陳薇涵末節關鍵攻守 永仁相隔3年重返冠軍賽

HBL甲級4強賽今天在台北小巨蛋點燃戰火，首場比賽就由女子組永仁高中出戰陽明高中，其中在複賽拉出7連勝的永仁在上半場打完還一度落後，不過靠著第三節防守壓迫讓陽明僅進帳4分，加上末節陳薇涵的關鍵攻守演出，最終永仁就以67：60取勝，相隔三學年再度挺進到冠軍賽。

本學年預賽打得跌跌撞撞，最終靠著外卡戰才取得8強門票的永仁，在來到複賽後卻展現絕佳狀態，以7連勝姿態搶下4強門票，絕佳的狀態也讓她們被看好有機會繼101、102學年度完成連霸後，再度衝擊女子組冠軍。

不過在今天4強賽面對陽明，永仁卻遭遇嚴苛挑戰，上半場打完還以2分落後對手，不過第三節永仁在防守端持續對陽明加壓，讓陽明單節僅有4分進帳，三節打完反取得5分領先。

末節陽明展開追分，但永仁陳薇涵與曾廷翊接連跳投命中，也幫助球隊穩住領先優勢，比賽最後4分33秒陳薇涵在一次防守過程中一度受傷退場，而陽明卻未能把握機會縮小差距，反倒因為失誤問題讓與永仁獲得反快攻機會，曾廷翊更上演一次精彩的背後傳球給吳宜蓓上籃得手，幫助永仁在比賽最後一分半鐘取得7分領先，而回到場上的陳薇涵更是先在籃下進球，又在防守端賞了陽明蘇衡火鍋，最終永仁就以7分差距帶走勝利，校史第7度闖進冠軍賽。

永仁陳薇涵今天攻下18分、4籃板，曾廷翊則有15分、11助攻、7籃板的全能數據，鍾雨蓁10分、13籃板，陽明則以蘇衡19分最佳。