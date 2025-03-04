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HBL／衛冕軍大將臀傷回歸 謝旻耕享受挑戰連霸過程

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
南山教練林育正（左）和高二後衛謝旻耕。記者曾思儒／攝影
南山教練林育正（左）和高二後衛謝旻耕。記者曾思儒／攝影

去年冠軍戰演出關鍵快攻助隊逆轉奪冠，南山高中二年級後衛謝旻耕今年仍是衛冕軍挑戰連霸的重要角色，但上月8強賽第2場就摔到臀部，上周才歸隊訓練，讓南山本周末挑戰隊史第9座HBL男甲金盃增添變數，但他樂觀說心情興奮又開心，期待享受最後2場在小巨蛋的比賽過程。

南山8強賽以5勝2敗排第2種子，3月8日的4強賽將碰暌違8年再闖4強的南湖高中搶冠軍戰門票；這已是南山連續12年晉級最終4強，113年接掌兵符的教練「帥弟」林育正過去曾以能仁家商教練身份捧過冠軍盃，今年有機會挑戰率領不同球隊都登頂的HBL特別紀錄。

林育正提到，謝旻耕上星期已經開始練球，也有跟著球隊打練習賽，目前還會控制他的上場時間，至於最後小巨蛋的2場比賽就看實際狀況，先不預設。

4強首戰碰南湖，兩隊8強交手時南山僅以2分差險勝，小巨蛋再碰頭，林育正強調最重要是球員要有正確心態，「要積極、正面，平常心，不要想太多。」

南山去年以挑戰者姿態逆轉尋求3連霸的光復高中，今年成為衛冕軍，謝旻耕認為心態沒有特別不同，「享受過程，現在是很開心的感覺，很興奮。」他透露8強傷到臀部骨頭後有先維持肌力，能跑步後努力提升體能，目前慢慢抓身體和比賽感覺，「受傷一定會擔心，但防護員和隊友都和我說，相信他們！」

113學年只剩下最後2場比賽，謝旻耕笑說有時會想到去年在小巨蛋的畫面，期待今年仍能不留遺憾離開球場。

HBL HBL男子組

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