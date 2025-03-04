HBL／看球抽好禮！總決賽8日及9日台北小巨蛋開打
HBL高中籃球聯賽總決賽即將於本週末3月8日和9日在台北小巨蛋燃起最終戰火，創見資訊號召所有熱愛籃球的球迷們一同見證冠軍誕生！
創見（2451）長年支持HBL，這次更邀請球迷一同感受決戰氛圍！特別舉辦「見證熱血」留言分享活動，讓大家在比賽期間為心儀球隊加油，並有機會獲得多項限量精美贈品，包括 HBL專屬隨身碟、WooHoo造型悠遊卡、創見 x WooHoo聯名運動毛巾等好禮。
創見表示，作為台灣25大國際品牌之一，公司全力支持台灣青少年運動發展，鼓勵年輕選手全力以赴，展現不屈不撓的精神，也讓更多人感受到籃球運動的熱血與魅力。這場年度巔峰對決不容錯過，邀請球迷們一起為HBL選手加油，共同見證冠軍誕生。
狂賀中華隊晉級 報時光優惠來了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言