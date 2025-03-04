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HBL／看球抽好禮！總決賽8日及9日台北小巨蛋開打

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
HBL高中籃球聯賽總決賽， 3月8日及9日台北小巨蛋開打，創見也推出HBL看球賽抽好禮活動。圖／創見提供
HBL高中籃球聯賽總決賽， 3月8日及9日台北小巨蛋開打，創見也推出HBL看球賽抽好禮活動。圖／創見提供

HBL高中籃球聯賽總決賽即將於本週末3月8日和9日在台北小巨蛋燃起最終戰火，創見資訊號召所有熱愛籃球的球迷們一同見證冠軍誕生！

創見（2451）長年支持HBL，這次更邀請球迷一同感受決戰氛圍！特別舉辦「見證熱血」留言分享活動，讓大家在比賽期間為心儀球隊加油，並有機會獲得多項限量精美贈品，包括 HBL專屬隨身碟、WooHoo造型悠遊卡、創見 x WooHoo聯名運動毛巾等好禮。

創見表示，作為台灣25大國際品牌之一，公司全力支持台灣青少年運動發展，鼓勵年輕選手全力以赴，展現不屈不撓的精神，也讓更多人感受到籃球運動的熱血與魅力。這場年度巔峰對決不容錯過，邀請球迷們一起為HBL選手加油，共同見證冠軍誕生。

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