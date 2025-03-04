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HBL／公園喊話練膽量 衛冕軍小綠綠中鋒：要搶30籃板！

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
HBL總決賽周末登場，今天記者會8支隊伍誓言爭取最後金盃。記者葉信菉／攝影
HBL總決賽周末登場，今天記者會8支隊伍誓言爭取最後金盃。記者葉信菉／攝影

上季寫下「全勝封后」紀錄的北一女中，今年再度打進台北小巨蛋專屬的4強總決賽，連7年「攻蛋」，前教練駱燕萍特別帶子弟兵到公園，輪流上舞台喊出決賽目標，磨練「小綠綠」們的膽量，高二中鋒王若妍就喊出「要搶30個籃板」目標，放手一搏為球隊爭取首次連霸。

北一女中上季以完美勝率登頂，今年8強賽首戰遭永仁高中逆轉，跨季連勝遭中斷，再以4分差不敵淡水商工，以第3種子身分連7年拿下小巨蛋門票；3月8日4強賽又要遭遇老對手淡商，隊長潘陳家姍說：「一關一關過，這陣子有鑽研打淡商的部分。」

8強賽時球隊氣氛有些沈悶，潘陳家姍透露決賽前全隊都有調整，學姊們跳出來主動開口，球隊氣氛很好，「可能有點壓力，但可以幫助我們成長，大家一起享受比賽。」上周連假全隊還到公園大喊目標「壯膽」，她喊出「我們會拿冠軍」，宣示挑戰2連霸決心。

因右腳踝扭傷缺席8強後2戰的高二中鋒王若妍，休息一周後歸隊，她也說全隊現在有更多溝通，且有了去年決賽經驗，今年不會那麼緊張；她更宣示決賽2戰要搶下「30個籃板」，為球隊鞏固好禁區，挑戰隊史第3座HBL女甲金盃。

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