HBL／決賽周末小巨蛋登場 冠軍加碼紐西蘭行
113學年高中籃球聯賽（HBL）甲級決賽本周末在台北小巨蛋點燃戰火，男、女衛冕軍南山高中和北一女中將挑戰連2年高捧金盃，體育署署長鄭世忠今天在總決賽記者會「加碼」宣布好消息，冠軍隊將獲得前往紐西蘭參加交流賽的資格。
今年男甲最終4強分別是尋求連霸的南山、光復高中、南湖高中和松山高中，其中南山、光復和松山都是連3年「攻蛋」，相隔4年重返8強的南湖更是以黑馬之姿一路前進小巨蛋，將挑戰104學年隊史最佳季軍成績後最佳名次；3月8日4強戰組合由頭號種子光復對上松山，南山和南湖晚上6點爭取另張冠軍戰門票。
女甲4強是衛冕軍北一女、隊史握有13冠的淡水商工、陽明高中和永仁高中，上季寫下「全勝封后」的北一尋求隊史第3冠，第一個挑戰將面對淡商，重返4強的永仁將和連5年叩關小巨蛋的陽明正面交鋒。
今年冠軍戰門票首度採取售票方式，售票所得扣除成本後將均分給冠軍賽的4所球隊，協助基層球隊發展，觀賞冠軍賽的球迷也有機會抽中汽車大獎。鄭世忠特別宣布，體育署和高中體總合作，今年男、女冠軍隊伍將可到紐西蘭參加交流賽，成為冠軍盃外的額外大禮。
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