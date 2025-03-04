快訊

王大陸驚爆「殺人未遂」！疑不滿機場接機車品質 下重手遭移送

陳佩琪偕柯弟再會柯文哲 攜三本經書盼能迴向已故柯父

大膽穿消防服出國滑雪！中市消防員認錯「不該為紀念這樣做」下場曝

影／HBL四強決賽周末開打 體育署長叮嚀也要顧好學業

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導

113學年度高中籃球聯賽HBL甲級歷經資格賽、預賽、複賽等階段賽事，逐漸進入尾聲，男女生組4強將於3月8、9日於台北小巨蛋進行總決賽。中華民國高級中學等學校體育總會下午舉辦總決賽記者會，象徵賽事正式開打。

體育署長鄭世忠今天出席勉勵球員不要荒廢學業，叮嚀同學不要在學期中出國參加邀請賽，學業的充實不但可以讓未來有多一種選擇，在戰術跟訓練上也有幫助。總決賽將由一、四種子以及二、三種子與首日進行四強賽，落敗的球隊將於隔日先進行男、女季軍戰，再由男、女獲勝的球隊爭奪年度總冠軍。

113學年度高中籃球聯賽HBL甲級總決賽即將開打，中華民國高級中學等學校體育總會下午舉辦總決賽記者會，邀請各隊前來合影。記者葉信菉／攝影
113學年度高中籃球聯賽HBL甲級總決賽即將開打，中華民國高級中學等學校體育總會下午舉辦總決賽記者會，邀請各隊前來合影。記者葉信菉／攝影
113學年度高中籃球聯賽HBL甲級歷經資格賽、預賽、複賽等階段賽事，逐漸進入尾聲，男女生組4強將於3月8、9日於台北小巨蛋進行總決賽。中華民國高級中學等學校體育總會在下午舉辦總決賽記者會，象徵賽事正式開打，體育署長鄭世忠（前排右二）今天出席記者會並勉勵球員不要荒廢學業。記者葉信菉／攝影
113學年度高中籃球聯賽HBL甲級歷經資格賽、預賽、複賽等階段賽事，逐漸進入尾聲，男女生組4強將於3月8、9日於台北小巨蛋進行總決賽。中華民國高級中學等學校體育總會在下午舉辦總決賽記者會，象徵賽事正式開打，體育署長鄭世忠（前排右二）今天出席記者會並勉勵球員不要荒廢學業。記者葉信菉／攝影

HBL HBL女子組 HBL男子組

延伸閱讀

高球／國訓中心與潘政琮溝通不良 體育署長生氣：一樁美意會搞成這樣

高球／潘政琮婉謝黃金計畫 體育署要求傾聽選手心聲

HBL／北一女家長會售加油座位 高中體總反對

5千元售HBL門票恐觸法？ 北一女家長會回應掛電話：這叫募款

相關新聞

影／HBL四強決賽周末開打 體育署長叮嚀也要顧好學業

113學年度高中籃球聯賽HBL甲級歷經資格賽、預賽、複賽等階段賽事，逐漸進入尾聲，男女生組4強將於3月8、9日於台北小巨...

HBL／北一女家長會售加油座位 高中體總反對

113年高中籃球聯賽HBL總決賽將於3月8、9日登場，北一女中家長會私自規劃加油區200個座位為「5281元的大禮包」販...

HBL／參與拚無止盡籃球計畫 黃瀚陞找到出手弧度問題

運動品牌Nike於今年啟動「Nike拚無止盡籃球計畫」，邀請多位高中菁英學生運動員參與，希望結合運動科學、營養管理和公關...

HBL／戴阿公求的平安符上場 查傑率松山闖4強

把阿公、阿嬤求來的平安符繫在右腳球鞋上，松山高中高三後衛查傑8強賽化身球隊得分王，和劉程恩成為「綠色神盾」兩把利刃，昨天...

HBL／葉秀政脫臼仍飆三分彈 松山闖4強送教練30歲生日禮

拿下壓軸戰勝利就拿搭上HBL男甲4強末班車，「綠色神盾」松山高中今天把握住機會，開賽就一路領先東山高中，最終以79：61...

HBL／以為晉級無望淚崩 東泰邱繼揚飆分退南山保4強生機

昨天和松山高中的關鍵戰只要贏球就能晉級，東泰高中卻錯失直接晉級機會，讓以為晉級4強無望的「一哥」邱繼揚賽後直接淚崩，在教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。