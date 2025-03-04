影／HBL四強決賽周末開打 體育署長叮嚀也要顧好學業

113學年度高中籃球聯賽HBL甲級歷經資格賽、預賽、複賽等階段賽事，逐漸進入尾聲，男女生組4強將於3月8、9日於台北小巨蛋進行總決賽。中華民國高級中學等學校體育總會下午舉辦總決賽記者會，象徵賽事正式開打。

體育署長鄭世忠今天出席勉勵球員不要荒廢學業，叮嚀同學不要在學期中出國參加邀請賽，學業的充實不但可以讓未來有多一種選擇，在戰術跟訓練上也有幫助。總決賽將由一、四種子以及二、三種子與首日進行四強賽，落敗的球隊將於隔日先進行男、女季軍戰，再由男、女獲勝的球隊爭奪年度總冠軍。 113學年度高中籃球聯賽HBL甲級總決賽即將開打，中華民國高級中學等學校體育總會下午舉辦總決賽記者會，邀請各隊前來合影。記者葉信菉／攝影 113學年度高中籃球聯賽HBL甲級歷經資格賽、預賽、複賽等階段賽事，逐漸進入尾聲，男女生組4強將於3月8、9日於台北小巨蛋進行總決賽。中華民國高級中學等學校體育總會在下午舉辦總決賽記者會，象徵賽事正式開打，體育署長鄭世忠（前排右二）今天出席記者會並勉勵球員不要荒廢學業。記者葉信菉／攝影