HBL／參與拚無止盡籃球計畫 黃瀚陞找到出手弧度問題

運動品牌Nike於今年啟動「Nike拚無止盡籃球計畫」，邀請多位高中菁英學生運動員參與，希望結合運動科學、營養管理和公關表達等各領域專業師資，強化新一代籃球好手征戰國際的軟硬實力，包括剛結束HBL八強賽賽程的部分學校代表選手，也在今天第二度到訓練基地參與訓練，為3月初的4強賽進行最後備戰。

Nike自1997年成為HBL合作夥伴至今已經28年，協助培育無數新星崛起，而為進一步提升本地籃球的未來競爭力，於今年啟動「拚無止盡籃球計畫」，計畫由總教練許晉哲領軍，不僅請來各領域師資，還邀請職業運動員進行經驗傳承，透過長期及全方位的計畫培育年輕運動員建立穩定的態度與深厚的實力。

這次計畫參與球員名單分別為男子組南山高中黃瀚陞、松山高中劉廷寬、東山高中田亞脩、光復高中莊立安、能仁家商陳建勳，女子組金甌女中林宇涵、北一女中彭郁榛、南山高中林念臻、永仁高中邱芷媗、普門中學陳詩晴、陽明高中吳宣伶。

透過NBA等級的高科技創新訓練以及即時分析數據，讓球員們不斷調整動作細節。記者劉肇育／攝影

而今天參與球員也第二度來到訓練基地參與訓練，透過NBA等級的高科技創新訓練以及即時分析數據，讓球員們不斷調整動作細節，運用在未來的籃球生涯、場上的對決。

其中即將帶領南山高中再度登上小巨蛋舞台力拚衛冕的上學年MVP黃瀚陞，對於透過運動科學協助投籃訓練就表示，「可以看到很多自己的出手數據和弧度等，調整自己的出手角度和點。這個科技幫助真的很大，尤其是球的弧度這點，球太低命中率就會降很低，這次八強很明顯當我體能下降時，球出手角度低，命中率就出現下滑。」

至於這次女子組八強賽七戰全勝的永仁，則是由邱芷媗代表參與計畫，她表示透過科學化的數據分析，讓自己知道自己出手點上的問題，談到接下來將首度站上小巨蛋舞台，她也直言相當興奮，「接下來就是全力拚就對了。」