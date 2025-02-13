HBL／戴阿公求的平安符上場 查傑率松山闖4強

把阿公、阿嬤求來的平安符繫在右腳球鞋上，松山高中高三後衛查傑8強賽化身球隊得分王，和劉程恩成為「綠色神盾」兩把利刃，昨天晉級關鍵戰兩人一起轟下45分，助隊一路領先東山高中，最終以79：61拿下勝利，搭上113學年HBL男甲級4強末班車。

不同光復高中、衛冕軍南山高中和南湖高中都提前晉級，松山直到壓軸戰結束才確定連3年前進小巨蛋，對第一年正式接手球隊的年輕教頭葉韋喬格外有意義；賽後和球員擁抱慶祝的他提到，許多球員都背負很大壓力，像是複賽落入外卡擔心連續8強紀錄中斷，自己和查傑也有過衝突時刻，「我們一直磨合，他現在知道如何帶領球隊。」

剛好在晉級日過30歲生日的葉韋喬感性說，今年子弟兵條件不比過往，拚進4強已經「超標」，也證明球員的韌性和企圖，「他們也成就了我。」

台美混血的查傑、查理兄弟都是「綠色神盾」成員，身高185公分的弟弟查傑是後場要角，190公分的查理扛起今年松山內線，兩人都戴著阿公送的平安符，查理別在背包上，查傑直接繫到球鞋上，上了球場更有安定感。

「身為高三，一直緊張會帶不好球隊。」8強賽場均繳出21.6分、6.9籃板的查傑坦言，自己屬於情緒比較亢奮的球員，有時和教練葉韋喬會有些摩擦，但也感謝教練的安撫，讓自己穩定情緒，一起完成前進小巨蛋的目標。