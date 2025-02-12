HBL／葉秀政脫臼仍飆三分彈 松山闖4強送教練30歲生日禮

拿下壓軸戰勝利就拿搭上HBL男甲4強末班車，「綠色神盾」松山高中今天把握住機會，開賽就一路領先東山高中，最終以79：61搶下最後一張小巨蛋門票，也送給今天過30歲生日的教練葉韋喬最好生日禮物。

松山昨天在關鍵戰擊敗東泰高中，佔據有利晉級位置，但今天東泰高中擊退衛冕軍南山高中，讓松山在壓軸的「雙山大戰」面臨非勝不可壓力；開賽松山先打出9：0攻勢後，第二節比數一度擴大到42：21，但被東山回敬一波14：1攻勢，半場打完領先縮小到8分。

第三節松山一度再回到52：37領先，失誤和犯規問題讓東山再回敬16：7小高潮，靠葉秀政投進壓哨外線才帶著62：53領先進入決勝節。第三節初抄球造成右手脫臼的葉秀政，第四節先飆關鍵外線，查傑再追加一枚三分彈穩住勝果，讓松山以18分差迎接第4勝和小巨蛋門票。

接下松山傳奇教頭黃萬隆執教任務的葉韋喬，今年首度完全當家，今天剛好過30歲生日的他賽後有松山啦啦隊和球員齊聲大唱生日快樂歌，他笑說：「去年3月和信義國中打甚至快輸球，當時想完蛋了，晉級4強對球員事很大很定。」他也提到，不管東泰戰況，重點把自己心態準備好，「專注自己的比賽，感謝小朋友做到了，他們相信自己、相信教練、相信團隊。」

松山今天除了雙後衛劉程恩和查傑發揮，葉秀政三分球6投3中貢獻15分、8籃板也十分關鍵，尤其第三節受傷後仍請纓上陣，賽後馬上冰敷右肩膀的他說：「肩膀微脫臼，第四節抓籃板又弄到一次，但最後一場，不想保留，想和兄弟一起在場上拚，所以告訴教練我可以！」

去年松山闖進小巨蛋但沒有帶走勝場，今年再度「攻蛋」，葉秀政形容心情完全不同，「去年我都坐場下，看小黑（林現惟）和（葉）旭森，只有每節最後一兩分鐘上去，今年有扛到高三的責任，很開心。」