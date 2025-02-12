HBL／以為晉級無望淚崩 東泰邱繼揚飆分退南山保4強生機

昨天和松山高中的關鍵戰只要贏球就能晉級，東泰高中卻錯失直接晉級機會，讓以為晉級4強無望的「一哥」邱繼揚賽後直接淚崩，在教頭高丁國柱提醒下才發現還有前進小巨蛋的一線生機，今天113學年HBL男8強最終戰沒再錯過勝利，以75：71擊敗衛冕軍南山高中，第4勝到手，能否搭上4強末班車就看松山和東山高中之戰結果。

松山昨天擊敗東泰，兩隊同是3勝3敗，東泰想晉級只能「天助自助」，除了今天自己擊敗南山，還要松山壓軸戰輸給東山，東泰才能加入光復高中、南山和南湖高中的晉級行列。

第四節末還以2分落後的東泰，靠邱繼揚飆分、最後6.7秒黃冠瑜補進關鍵進球，驚險以75：71打下衛冕軍，教頭高丁國柱說：「我們先摸到這張牌（第4勝），就看松山放不放槍。昨天太緊張，球員放不開，松山抗壓性也優於我們，還有一絲機會就是拚到底！」

將晉級命運交到松山手中，東泰在新莊體育館完成8強最終戰就要返家，不打算到板橋體育館觀戰，高丁國柱也肯定以今年陣容，拿到4勝已經算意料之外，肯定球員的認真積極。

東泰邱繼揚（右）攻下33分助隊擊敗南山高中，和隊友開心慶祝。記者曾思儒／攝影

東泰主控全億8強賽前練球扭傷腳踝，邱繼揚臨危受命頂上指揮角色，前6戰組織為主的他今天火力大放送，全場23投12中，轟下全場最高33分外帶8籃板，加上黃冠瑜挹注13分，讓東泰4強目標還沒絕望。

邱繼揚透露，昨天輸給松山後馬上落淚，「一結束我已經在哭了，贏球就晉級，輸球很沮喪，完全不知道還有機會。」得知還有出線可能，他鼓勵隊友微笑打完8強賽最後一場、在可能的113學年最終戰展現自己，他笑說：「昨天哭完了，今天放開打，不論輸贏都問心無愧。」