HBL／連7年攻蛋首戰碰淡商 衛冕軍北一女：先把防守找回來

去年寫下「全勝封后」迎接隊史第2冠的北一女中，跨季連勝之旅在8強賽首戰就「破功」，雖仍提前拿到4強門票，今天113學年HBL女甲8強最終戰再以70：51擊敗普門中學，以5勝2敗結束8強賽程，教頭駱燕萍認為子弟兵頂多達到6成水準，3月小巨蛋登場的總決賽盼能展現更好專注力。

「今年（陣容）沒那麼高，進去4強會更不一樣。」駱燕萍提到，8強賽很多內容沒有呈現在比賽中，決賽目標「先把防守找回來」，除要改善8強賽發生的慢熱狀況，小細節要做得更到位，前鋒也需要多點變化。

今年總決賽將在3月8日和9日在小巨蛋登場，北一以分組第3身分連7年「攻蛋」，8日的4強賽將碰分組第2的13冠傳統強權淡水商工，分組第一的永仁高中和陽明高中爭另一張冠軍戰門票。

淡商禁區以178公分的廖秀珍為首，北一原本先發中鋒王若妍日前對陽明高中比賽扭傷，剛好磨練同是高二的174公分中鋒張善筑；駱燕萍讚張善筑移動能力好，且今年陣容不比過往有高個子鎮守禁區，更要「跑起來」，用速度帶動攻勢。

今年HBL總決賽首創售票制度，3月8日賽程和3月9日的兩場季軍戰同樣採免費索票，冠軍戰將首度嘗試售票，2月16日早上9點起在全國7-ELEVEN門市ibon機台或ibon網站開放販售。