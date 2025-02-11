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HBL／松山推一把 南湖暌違8年重返4強
相隔4年重返HBL男甲8強的南湖高中，今天不但以65：61破了光復高中113學年的不敗之身，第4勝到手，再靠壓軸場松山高中擊敗東泰高中所賜，提前拿到4強門票，暌違8年再闖小巨蛋。
104學年率南湖打下隊史最佳季軍的教練王浩森，113學年回鍋南湖就率隊重返4強，他謙稱說：「有點運氣。」
南湖今天上半場和光復比分緊咬，30：30下打出跨節16：2猛攻拉開領先，但光復第四節靠莊立安和謝昀達連飆3記三分彈縮小差距，讓南湖嚇出一身汗，王浩森特別點名投進關鍵外線的陳威丞扮演「殺手」，在主力射手蔡學墉熄火下挺身而出，加上周佑承19分、6籃板、7助攻發揮，讓球隊收下寶貴第4勝。
高二的周佑承身高190公分，和隊友幸宇勝是前年金華國中JHBL奪冠班底，拿下JHBL MVP的周佑承曾經加入能仁家商，想和幸宇勝繼續聯手才加入南湖；阿美族的他今天也分擔控球任務，他笑說1號到3號都不排斥，但打控球「還是有點壓力」。
光復原本是113學年唯一全勝隊伍，提前晉級4強但不敗金身遭破，教練陳定杰直言球員們8強賽4連勝後就沒有「想贏」的企圖，對這兩天的開局表現都不滿意，所幸還有一個月左右時間，會為3月8日和9日登場的總決賽做好準備。
把南湖推進4強的松山，今天壓軸戰在劉程恩22分、7籃板、9助攻、8抄截，查傑23分、8籃板以及查理讀秒階段關鍵進球下，以76：69力退東泰高中，2隊同是3勝3敗，就算明天都拿到第4勝且南湖輸球，因南湖握有對戰優勢，確定加入光復和南山高中的晉級行列。
由於能仁家商今天遭錦和高中65：59逆轉，勝場數停在2場，使得男甲最後一張4強門票由東泰和松山爭奪，松山教頭葉韋喬說：「差這一步了，靠自己！」松山明天壓軸戰碰東山高中，東泰高中將和衛冕軍南山高中碰頭。
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