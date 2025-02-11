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HBL／陽明驚險搭上4強末班車 新人后連哭兩天

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
HBL高中籃球聯賽8強賽，陽明高中以72：66擊敗普門中學，取得晉級4強門票。記者余承翰／攝影
HBL高中籃球聯賽8強賽，陽明高中以72：66擊敗普門中學，取得晉級4強門票。記者余承翰／攝影

陽明高中昨天以2分差錯過提前晉級4強的機會，今天面對普門中學又浪費20分領先，第四節的進攻當機讓普門最後3分鐘追平比數，直到連2記三分彈帶出一波8：2的關門攻勢，才驚險以72：66拿下113學年HBL女甲8強的第4勝，和永仁高中、淡水商工和北一女中4強會師。

今年8強賽在農曆年後登場，陽明教練李台英透露，去年決賽前球員染上流感、長水痘，備戰狀況不算好，今年主動提議留在學校過年，今天也兌現延續「攻蛋」的承諾，不過原本大幅領先被普門連續外線攻勢追平，還是讓她嚇出一身冷汗。

「每天都在第四節，從第一場開始就是，這裡沒有一個精神領袖來穩定軍心。」去年率隊奪下季軍的李台英提到，包括何采琪、林映樺在內的4名球員都是傷後回歸，上場時間有限制，加上子弟兵有時會慌了手腳，下月前進小巨蛋前希望能找到有力攻擊點，領先時能穩定、持續做好防守。

HBL高中籃球聯賽8強賽，陽明高中以72：66擊敗普門中學，取得晉級4強門票。記者余承翰／攝影
HBL高中籃球聯賽8強賽，陽明高中以72：66擊敗普門中學，取得晉級4強門票。記者余承翰／攝影

今天打滿40分鐘的陽明後衛蘇蘅是去年「新人后」，賽後雙眼泛紅，不是用手抹去淚珠，節末飆進關鍵外線的她哽咽說：「投進那個三分就想哭了，前一場打得很悶，今天一開始又沒打很好，攻不進去、找不到機會得分。」

昨天2分差輸給衛冕軍北一女已讓她淚崩一次，今天又哭一次，第四節得分才開張，8投2中拿下5分的蘇蘅提到，換個角度想，自己能做到牽制、防守也能限制對手進攻發動點，就算得分不多仍有貢獻，再度「攻蛋」要突破連4年4強賽輸球「魔咒」，搶下冠軍戰門票。

去年打進冠軍戰的普門，預賽5場打下全勝戰績，但8強賽6場打完僅拿1勝，沒能再延續「攻蛋」紀錄。

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